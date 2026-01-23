Volkswagen Küllerinden Mi Doğuyor? Tesla'yı Ezdi Geçti!

Elektrikli otomobil pazarını oldukça geç yakalamasıyla eleştirilen Volkswagen, 2025 yılını büyük bir başarıyla kapattı. Köklü Alman markası elektrikli otomobil satışlarındaki artışla pazarda yeniden zirveye yükselmeye başladı. Bu noktada Tesla'yı ise kelimenin tam anlamıyla ezdi geçti. İşte konuyla ilgili detaylar...

Avrupa'da Liderlik El Değiştirdi: Volkswagen'den Tesla'ya Ezici Fark!

2025 yılı Avrupa'da Volkswagen'in yılı oldu diyebiliriz. Bir süredir üretim operasyonlarında köklü değişiklikler yaparak kârlılık oranını arttırmaya çalışan Volkswagen elektrikli otomobil satışlarında önemli bir ivme yakaladı. Piyasanın en büyük oyuncusu olarak görülen Tesla'yı geride bırakan Volkswagen, müşteri kitlesini yeniden yakaladı.

2025 yılı Avrupa satış verileri de bu değişimi rakamlarla açık biçimde ortaya koyuyor. Volkswagen yıl boyunca Avrupa genelinde 274 bin 417 adet tam elektrikli otomobil satışı gerçekleştirerek Tesla’yı geride bırakmayı başardı. Üstelik bu sonuç, Alman markanın bir önceki yıla kıyasla satışlarını yaklaşık yüzde 56 oranında artırdığı bir tabloya işaret ediyor.

Bir dönem ID serisiyle eleştirilen Volkswagen’in artık elektrikli otomobil pazarında kalıcı bir güç haline geldiği görülüyor. Tesla cephesinde ise tablo daha karmaşık. Marka Avrupa genelinde 238 bin 765 adet tam elektrikli otomobil satışıyla yılı kapatırken toplam satışlarda yüzde 27’lik bir düşüş yaşadı.

Buna rağmen model bazında zirve hala Tesla’da. Tesla Model Y 151 bin 331 adetlik satışla Avrupa’nın en çok satan elektrikli otomobili olmayı sürdürdü. Tesla Model 3 ise 86 bin 261 adet ile üçüncü sırada yer aldı. İkinci sıraya yerleşen model ise 94 bin 106 adetlik satış rakamıyla Skoda Elroq oldu.

Volkswagen’in yeni liderliğinin arkasındaki en önemli faktör ise geniş ve dengeli model gamı olarak öne çıkıyor. Satış listesinde üç farklı Volkswagen modeli üst sıralarda yer aldı. Volkswagen ID.4, satışlarını yüzde 23,8 artırarak 80 bin 123 adede yükseltirken; Volkswagen ID.3 yüzde 44,4 artışla 78 bin 667 adet satıldı.

Asıl dikkat çeken sıçrama ise Volkswagen ID.7’den geldi. Model, yüzde 137,2’lik büyüme ile 76 bin 368 adetlik satış rakamına ulaştı. Kısacası Volkswagen elektrikli pazara yaptığı yeni girişinde "Halk Arabası" mottosunu koruyarak dengeli bir model gamı sayesinde tüm pazarlarda önemli bir ivme kazandı.

