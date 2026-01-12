Yeni Kia Stonic Türkiye'de Satışa Sunuldu! Fiyatı Dudak Uçuklatıyor

Yeni Kia Stonic, Türkiye'de satışa sunuldu. Akıllı sürüş deneyimi ile sürücülere pratik bir yolculuk yapma imkânı sunan yeni otomobil "Cool" donanım seçeneği ile listelendi. Yeni aracın en dikkat çekici yönünü ise yüksek bir fiyat etiketi ile gelmesi oluşturuyor.

Yeni Kia Stonic'in Türkiye Fiyatı Ne Kadar?

Yeni Kia Stonic'in başlangıç fiyatı, 1 milyon 999 bin TL olarak belirlendi. Donanım tarafında sadece "Cool" seçeneği olan bu modelin dışı 4,165 mm uzunluğa, 1,760 mm genişliğe ve 1,485 mm yükseliğe (tavan rayı ile 1,500 mm) sahip. İç tarafta ön ve arka için 1.070 mm ve 850 mm bacak mesafesi sunan aracın ön tekerleklerinin merkezi ile arka tekerleklerinin merkezi arasındaki mesafe ise 2,580 mm.

Yeni Kia Stonic'in Özellikleri Neler?

Yeni Kia Stonic, 1,0 litrelik TGDI motorla birlikte geliyor. Performans ve verimlilik arasında denge oluşturan bu model, 4.500 ile 6.000 devir aralığında 100 beygir gücü üreterek gerek şehir içi gerek otoyolda yeterli bir performans sağlıyor. Motorun asıl avantajı çekiş kapasitesinde yatıyor. 172 Nm tork değerine 1.500 devir seviyesinde ulaşan motor, bunu 3.500 devire kadar koruyor.

Performans verilerini incelediğimizde aracın beklentileri karşıladığını görüyoruz. Araç maksimum 179 km/sa hıza ulaşabiliyor. Kullanıcı tercihine göre en az 1,165, en fazla 1,258 kilogram arasında değişen ağırlığa sahip olan araç 100 km/sa hıza 12,1 saniyede ulaşıyor. 5 kişilik oturma düzenine sahip olan modelin bagaj hacmi, koltuklar dik konumdayken 352 litrelik bir alan sunuyor. Arka koltuklar yatık hâle getirildiğinde ise toplam bagaj kapasitesi 1,155 litreye ulaşıyor.

WLTP verilerine göre Yeni Stonic, yüz kilometrede düşük hızda 7,6 litre, orta hızda 5,2 L, yüksek hızda 4,7 L, çok yüksek hızda ise ise 5,9 L yakıt tüketiyor. Bu kullanım değerlerine bağlı olarak ortaya çıkan ortalama CO2 emisyonu 127 g/km olup araç "G" emisyon sınıfında yer alıyor.