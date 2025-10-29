GTA 6'yı Beklerken Bully Online Geliyor! Fragman Yayınlandı

Bully, ilk olarak 2006 yılında piyasaya sürüldü ancak o zamandan bu yana ne başka oyuncularla oynamamızı sağlayan bir çok oyunculu mod ne de devam oyunu geldi. Grand Theft Auto ve Red Dead Redemption gibi oyunların arkasındaki isim Rockstar Games, yoğun talep olmasına rağmen bu oyunun üzerine yoğunlaşmadı.

Şu an Grand Theft Auto VI'nın (GTA 6) üzerinde çalıştığı bilinen Rockstar Games'in hâlihazırda gelir elde ettiren GTA Online (GTA 5'in çok oyunculu versiyonu) varken 2006 yapımı bir oyun için destek vermesi beklenemezdi. Bu yüzden sorumluluğu gönüllü bir geliştirici üstlendi. Bir mod geliştiricisi olan Swegta, Bully Online'ı YouTube kanalı üzerinde yayınladığı video ile duyurdu.

Bully Online Nasıl Bir Mod Olacak?

Bully Online, geniş bir karakter yelpazesi ile birlikte gelecek. Oyunda sürebileceğiniz çok fazla araç olacak. Mini oyunlarla zaman geçirebilecek, ev satın alabilecek ve rol yapabileceksiniz. Yarış tutkunları için de önemli bir özellik olacak. Arabanızı alıp diğer oyuncularla yarışabileceksiniz. Bu kadar eski bir oyunda bunların yapılabilecek olması, kulağa harika geliyor.

Oyunda araba satın alabileceksiniz. Onu bir yere bırakırken kilitleyebileceksiniz. Envanter sistemi sayesinde arabanın anahtarı da dahil olmak üzere birçok eşyayı yanınızda taşıyabileceksiniz. Böylece daha gerçekçi bir oynanış imkânı elde edecek ve oyun modundan daha çok keyif alarak eğlenceli zaman geçirebileceksiniz.

Modun en dikkat çekici kısmı muhtemelen rol yapmaya imkân tanıması olacak. Daha önce Grand Theft Auto: San Andreas gibi oyunlar için geliştirilen SA:Mp ve Multi Theft Auto'da vakit geçiştirdiyseniz nasıl bir rol yapma ortamının olacağını tahmin edebiliyorsunuzdur. Oyun, Bullworth Akademisi'nde geçiyor. Bu da büyük bir şehir yerine daha küçük bir alanda öğrenci ve öğretmen gibi roller yapabileceğiniz anlamına geliyor.

Geliştiriciye göre Bully Online projesine aslında çok uzun bir zaman önce başlandı. Ancak modun arkasındaki ekip, Bully Online'ı duyurmadan önce gerçekten eksiksiz bir moda sahip olmak istedi. Aktarılan bilgilere göre mod, Aralık ayından itibaren erken erişime açılacak ve sadece ücretli aboneler deneyimleyebilecek. İlerleyen zamanlarda ise Bully'nin PC sürümüne sahip olup modu yükleyen herkes tarafından erişilebilir olacak.

Bu arada Take-Two Interactive (Rockstar'ın üst kuruluşu), geçmişte kendi oyunları için geliştirilen çok oyunculu modlar da dahil olmak üzere birçok modu kaldırttı. Bu nedenle Bully Online'ın da kaldırılma ihtimali bulunuyor ancak şirketin şu an odak noktasında başka oyunlar olduğu için bu mod için de benzer bir durumun yaşanması en azından şimdilik mümkün görünmüyor.