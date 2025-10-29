YouTube, Oyun Videolarına Kısıtlama Getiriyor! Tarih Açıklandı

Oyunlar her geçen gün daha iyi hâle geliyor. Grafik tarafında yaşanan büyük gelişmelerle birlikte şiddet unsurları da dahil olmak üzere oyunlardaki neredeyse her şey çok gerçekçi hissettirmeye başladı. Yaşı büyük olan kullanıcılar, bunların hâlâ kurgusal olduğunun farkında olsa da küçük yaştakilerin olumsuz etkilenme ihtimali bulunuyor. YouTube da bu nedenle bazı videolara yaş kısıtlaması uygulama kararı aldı.

YouTube, Bazı Oyun Videolarına Yaş Kısıtlaması Getirecek

YouTube, 17 Kasım'dan itibaren geçerli hâle gelecek yeni politikası ile oyunlardan şiddet içeren ara sahne ya da göreve yer verilen videolara yas kısıtlaması uygulanacağını duyurdu. Bu politika değişikliğinden 18 yaşın altındaki kullanıcılar ile hesabına giriş yapmamış olan kişiler etkilenecek.

Oyun videoları eğer gerçekçi insan karakterler ve savaşamayan masum insanlara karşı toplu şiddet içeriyor, işkence sahnelerine yoğunlaşıyorsa herkes tarafından izlenmesi engellenecek. Platform, bir videoya kısıtlama getirilip getirilmeyeceğine karar verilirken şiddetin ne kadar çok sürdüğünü, yakınlaştırma yapılıp yapılmadığını, videonun ana odak noktasında şiddet sahnesinin olup olmadığı gibi detaylara odaklanacak.

Aslına bakılacak olursa YouTube'un yeni politikasının ucu biraz açık gibi görünüyor. GTA 5 ya da Call of Duty gibi oyunların hemen hemen her bölümünde şiddet unsurları bulunuyor. Böyle bir kuralın devreye girmesi, popüler oyunların neredeyse büyük bir kısmına yaş kısıtlaması uygulanacağının düşünülmesine neden olabilir.

YouTube'un açıklamasından tahmin yürütmek gerekirse platform, bu değişiklikle birlikte daha çok başlı başına şiddet ağırlıklı oyun videolarını hedef alacak. Kanalın sahibi eğer sadece şiddeti göstermek için video yüklemişse o video 18 yaş altının erişimine kapatılacak. Şirket, içerik üreticisinin niyetini de gözetecek. İşkence gibi şiddet içerikleri yakınlaştırılarak gözler önüne serildiğinde yine yaş kısıtlamasının uygulanması kaçınılmaz olacak.

Şirket, bu kısıtlamayı daha önce gerçek hayattan şiddet içeren videolar için zaten uyguluyordu ancak kurgusal olmalarından dolayı oyunlar istisna tutuluyordu. Birkaç gün sonra gerçekçi şiddet içeren oyunların görüntüsünün de çıkarılması ya da bulanıklaştırılması gerekecek. İçerik üreticileri böylece kural ihlali bir davranışta bulunmamış olacak.