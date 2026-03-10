Bursa'da Üretilecek: Dacia Striker Tanıtıldı!

Ekonomik otomobil modelleriyle pazarda nam salan Dacia yeni uygun fiyatlı modeli Striker'ı tanıttı. Bursa'da üretilecek olan yeni model özellikle Duster'ın Türkiye pazarında Renault çatısı altında satılmaya başlamasıyla birlikte Dacia'nın ürün gamındaki boşluğu doldurmayı hedefliyor. Peki yeni Dacia Striker tüketicilere neler sunacak? İşte konuyla ilgili detaylar...

Dacia Striker Tasarımı Nasıl Olacak?

Dacia SUV tarafındaki ürün gamını genişletmeye hazırlanıyor. Bu kapsamda Bursa'da üretilecek olan yeni SUV modelinin ilk tasarım görsellerini resmi olarak paylaştı. Striker’ın tasarımına baktığımızda ilk dikkat çeken nokta ön bölümdeki sportif hatlar oluyor. Araç özellikle ön taraftan bakıldığında Renault Rafale modelini andıran bir tasarım çizgisine sahip.

Dacia’nın yeni nesil modellerinde kullandığı far tasarımı ve ön yüz mimarisi burada da korunmuş. Kaslı kaput yapısı ise aracın daha güçlü ve dinamik bir duruş sergilemesini sağlıyor. Boyut tarafında ise Striker markanın şimdiye kadar geliştirdiği en büyük model olmaya hazırlanıyor. Açıklanan bilgilere göre aracın uzunluğu 4.62 metre olacak. Bu ölçü sayesinde model Dacia’nın SUV gamındaki önemli bir oyuncu olan Bigster’dan bile daha büyük bir yapıya sahip olacak.

Böylece Striker markanın ürün gamındaki en uzun model olarak konumlanacak. Motor seçenekleri tarafında ise tamamen elektrik destekli sistemler tercih edilecek. İlk bilgilere göre Striker; standart hibrit, 4x4 hibrit ve LPG'li motor üniteleri ile satışa sunulacak. Bu yaklaşım hem yakıt tüketimini düşürmeyi hem de farklı kullanıcı ihtiyaçlarına hitap etmeyi amaçlıyor. Özellikle LPG seçeneğinin korunması, Dacia’nın uygun maliyetli kullanım anlayışını devam ettirdiğini gösteriyor.

Dacia Striker Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Fiyat tarafında da marka iddialı bir hedef belirlemiş durumda. Dacia’nın planına göre modelin giriş seviyesi versiyonu Avrupa pazarında yaklaşık 25 bin euro seviyesinde satışa sunulacak. Bu fiyat etiketi modelin Türkiye pazarında da rekabetçi bir konumda yer alabileceği ihtimalini güçlendiriyor. Striker ile ilgili tüm teknik detayların ve resmi tanıtımın ise yaz aylarında paylaşılması bekleniyor.

Aracın tahmini Türkiye fiyatına gelirsek aracın vergisiz satış fiyatının 1.2 milyon TL olarak belirleyebiliriz. Ancak Türkiye'de uygulanan vergilerle birlikte yaklaşık olarak 2 ile 3 milyon arasında olabileceğini söyleyebiliriz. Otomobil boyutlar konusunda Renault Rafale ile yarışıyor. Rafale full hybrid E-Tech satış fiyatı şu anda 3 milyon 752 bin TL seviylerinde.

Editörün Yorumu

Dacia son yıllarda özellikle Sandero, Duster ve Jogger gibi modellerle fiyat/performans dengesini oldukça iyi kurdu. Striker’ın boyut olarak geniş ailelere uygun olması ve hibrit + LPG gibi ekonomik seçeneklerle gelmesi, modelin Avrupa’da olduğu kadar Türkiye’de de ciddi ilgi görme ihtimalini artırıyor. Eğer Dacia gerçekten 25 bin euro seviyesindeki hedef fiyatı koruyabilirse, Striker orta boy SUV segmentinde dengeleri değiştirebilecek bir model olabilir.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım.