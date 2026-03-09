Togg T10X Güncellemesi Geliyor: Tüm Kullanıcılara 1 Aylık İnternet Paketi Tanımlanacak

Türkiye'nin yerli elektrikli otomobil markası Togg için yeni güncelleme önümüzdeki günlerde yayınlanacak. Bu güncelleme kapsamında araç içi deneyimi deneyimiyle birlikte sürüş dinamikleri gibi pek çok hususta iyileştirmeler yapılacak. Togg yeni güncellemenin sorunsuz bir şekilde tüm kullanıcılar tarafından yüklenebilmesi için ücretsiz internet destek paketi sunulacağını da bildirdi. İşte konuyla ilgili detaylar...

Togg T10X TruOS 1.7.2 Güncellemesi İnternet Destek Paketi İle Gelecek!

Togg tarafından paylaşılan bilgilere göre TruOS 1.7.2 güncellemesi bilgi-eğlence sistemi, sürücü destek teknolojileri ve uygulama performansında çeşitli geliştirmeler içeriyor. Güncelleme ile birlikte özellikle bilgi-eğlence sisteminin daha hızlı ve akıcı çalışması, uygulamaların performansının artırılması ve internet bağlantısı tarafında optimizasyon yapılması hedefleniyor.

Yeni yazılım paketi kapsamında sürüş güvenliğine yönelik bazı sistemlerde de iyileştirmeler bulunuyor. Buna göre sürücü yorgunluk algılama ve yüz tanıma performansı geliştirilirken frenleme ve yol tutuş sistemlerinin yazılım tarafında da çeşitli optimizasyonlar gerçekleştiriliyor. Ayrıca araçtaki 360 derece kamera görüntü kalitesi, ses sistemi performansı ve uygulama stabilitesi de güncelleme ile iyileştirilen alanlar arasında yer alıyor.

Güncelleme aynı zamanda bazı yeni kullanım kolaylıklarını da beraberinde getiriyor. Bunlar arasında pinsiz kullanıcı girişi yenilenen TruStore arayüzü, navigasyon uygulamasının tam ekran kullanımı ve otomatik radyo istasyonu güncelleme özelliği bulunuyor. Bunun yanında AI Kamera ile Kabin Monitör uygulamalarının tek bir uygulama altında birleştirilmesi de yapılan değişiklikler arasında yer alıyor.

Togg tarafından yapılan açıklamaya göre TruOS 1.7.2 güncellemesini gerçekleştirebilmek için gerekli internet kotasını içeren "Dijital Premium Paket" güncelleme günü araçlara 1 aylığına otomatik olarak tanımlanacak. Böylece kullanıcılar güncelleme sırasında ek internet kotası düşünmeden işlemlerini tamamlayabilecek. Öte yandan halihazırda Dijital Premium Paket aboneliği bulunan Togg T10X kullanıcılarının paket sürelerinin de ek 1 ay uzatılacağı belirtiliyor. Bu sayede mevcut aboneler de güncelleme sürecinden ek avantajla yararlanmış olacak.

TruOS 1.7.2 OTA Yöntemiyle Dağıtılacak

TruOS 1.7.2 yazılım güncellemesi araçlara OTA (Over-The-Air) yöntemiyle yani kablosuz olarak gönderilecek. Güncellemeye başlamadan önce aracın akü seviyesinin en az yüzde 70, araç batarya seviyesinin ise yüzde 20 üzerinde olması öneriliyor. Güncellemenin toplam yükleme süresi internet hızına ve mevcut yazılım sürümüne bağlı olarak yaklaşık 3 saate kadar sürebiliyor.

Togg tarafından paylaşılan bilgilere göre TruOS güncellemesi teslimat sırasına göre araçlara kademeli olarak dağıtılacak ve yaklaşık 3 ay içerisinde tüm T10X modellerine ulaşması planlanıyor.

Togg T10X ilk çıktığı günden itibaren performans ve tasarım özelliklerinden ziyade sahip olduğu yazılım sorunları ile eleştirilerin odağında yer aldı. Bu kapsamda TruOS 1.7.2 güncellemesi otomobilin kullanıcıya yansıyan yazılım problemlerini birçoğunun çözülmesi anlamında önemli bir yere sahip. Güncellemenin sorunsuz olarak dağıtılabilmesi amacıyla tüm kullanıcılara 1 aylık internet destek paketi sunulması da oldukça mantıklı bir çözüm.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar bölümünde bizimle paylaşmayı unutmayın...