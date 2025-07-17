Türkçe Destekli Otobüs Sürme Oyunu Geliyor! [Video]

Otobüs sürme oyunlarını seven oyuncuları sevindirecek bir duyuru yapıldı. Gerçekçi oynanış sistemiyle öne çıkan Bus Simulator 27 duyuruldu. Bununla birlikte oyuna dair bir tanıtım videosu paylaşıldı.

Bus Simulator 27'nın Fragmanı Yayınlandı

En iyi otobüs sürme oyunları arasına katılmaya hazırlanan Bus Simulator 27, Simteract tarafından Unreal Engine 5 motoru ile geliştiriliyor. Serinin gelmiş geçmiş en gelişmiş oyunu olarak nitelendirilen Bus Simulator 27'de lisanslı otobüsler bulunacak.

İber Yarımadası'ndan ilham alınarak tasarlanan Felicia Bay haritasını ister otobüsle ister yaya olarak gezebileceğiz. Türkçe arayüz ve alt yazı desteğine sahip oyunda tek oyunculu modun yanı sıra eşli mod da bulunacak. Eşli modun dört oyuncuya kadar destek sunacağı açıklandı.

Bus Simulator 27, eşli mod sayesinde arkadaşlarla oynanacak oyunlar arayan oyuncular için de harika bir yapım olacak. Oyunun ayrıca minimum ve önerilen sistem gereksinimleri de açıklandı.

Bus Simulator 27 Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 10

Windows 10 İşlemci: Ryzen 5 3600 / Core i5-10400F

Ryzen 5 3600 / Core i5-10400F RAM: 8 GB

8 GB Ekran Kartı: GTX 1060 6GB / RX 580 8GB

GTX 1060 6GB / RX 580 8GB DirectX: Sürüm 12

Sürüm 12 Depolama: 40 GB kullanılabilir alan

Bus Simulator 27 Önerilen Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 10

Windows 10 İşlemci: Ryzen 7 3700X or Core i7 10700k

Ryzen 7 3700X or Core i7 10700k RAM: 16 GB

16 GB Ekran Kartı: RTX 3060(Ti) 12GB (8GB) or RX 6600(XT) 8GB

RTX 3060(Ti) 12GB (8GB) or RX 6600(XT) 8GB DirectX: Sürüm 12

Sürüm 12 Depolama: 40 GB kullanılabilir alan

Otobüs Sürme Oyunu Bus Simulator 27'nin Çıkış Tarihi

PC, PlayStation 5 ve Xbox Series X/S için geliştirilen Bus Simulator 27'nin çıkış tarihi henüz açıklanmadı ancak bu yıl içerisinde veya önümüzdeki yıl satışa sunulması bekleniyor.