Türkçe Destekli Otobüs Sürme Oyunu Geliyor! [Video]
Türkçe dil desteğine sahip Bus Simulator 27 duyuruldu. Gerçekçi otobüs sürme oyunu için bir tanıtım videosu da yayınlandı. İşte ayrıntılar!
Otobüs sürme oyunlarını seven oyuncuları sevindirecek bir duyuru yapıldı. Gerçekçi oynanış sistemiyle öne çıkan Bus Simulator 27 duyuruldu. Bununla birlikte oyuna dair bir tanıtım videosu paylaşıldı.
Bus Simulator 27'nın Fragmanı Yayınlandı
En iyi otobüs sürme oyunları arasına katılmaya hazırlanan Bus Simulator 27, Simteract tarafından Unreal Engine 5 motoru ile geliştiriliyor. Serinin gelmiş geçmiş en gelişmiş oyunu olarak nitelendirilen Bus Simulator 27'de lisanslı otobüsler bulunacak.
İber Yarımadası'ndan ilham alınarak tasarlanan Felicia Bay haritasını ister otobüsle ister yaya olarak gezebileceğiz. Türkçe arayüz ve alt yazı desteğine sahip oyunda tek oyunculu modun yanı sıra eşli mod da bulunacak. Eşli modun dört oyuncuya kadar destek sunacağı açıklandı.
Bus Simulator 27, eşli mod sayesinde arkadaşlarla oynanacak oyunlar arayan oyuncular için de harika bir yapım olacak. Oyunun ayrıca minimum ve önerilen sistem gereksinimleri de açıklandı.
Bus Simulator 27 Minimum Sistem Gereksinimleri
- İşletim Sistemi: Windows 10
- İşlemci: Ryzen 5 3600 / Core i5-10400F
- RAM: 8 GB
- Ekran Kartı: GTX 1060 6GB / RX 580 8GB
- DirectX: Sürüm 12
- Depolama: 40 GB kullanılabilir alan
Bus Simulator 27 Önerilen Sistem Gereksinimleri
- İşletim Sistemi: Windows 10
- İşlemci: Ryzen 7 3700X or Core i7 10700k
- RAM: 16 GB
- Ekran Kartı: RTX 3060(Ti) 12GB (8GB) or RX 6600(XT) 8GB
- DirectX: Sürüm 12
- Depolama: 40 GB kullanılabilir alan
Otobüs Sürme Oyunu Bus Simulator 27'nin Çıkış Tarihi
PC, PlayStation 5 ve Xbox Series X/S için geliştirilen Bus Simulator 27'nin çıkış tarihi henüz açıklanmadı ancak bu yıl içerisinde veya önümüzdeki yıl satışa sunulması bekleniyor.