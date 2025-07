Çok Sevilen İki Oyun Yanlışlıkla Çok Ucuza Satılıyor

Dijital oyunların fiyatlandırmasında zaman zaman hata yapılabiliyor. Bu, bazı oyunların normalden daha düşük bir fiyat etiketiyle satışa sunulmasına yol açıyor. Bunun son örneği Neverwinter Nights 1 + 2 Enhanced Collection'da yaşandı.

Neverwinter Nights 1 + 2 Enhanced Collection Çok Ucuza Satılıyor

15 Temmuz 2025 tarihinde satışa sunulan Neverwinter Nights 2 Enhanced ve 27 Mart 2018 tarihinde çıkan Neverwinter Nights Enhanced Edition'ın yer aldığı "Neverwinter Nights 1 + 2 Enhanced Collection" isimli paket Xbox mağazasında 212,50 TL'ye satılıyor.

Xbox mağazasında yalnızca Neverwinter Nights 2 Enhanced 1.150 TL, Neverwinter Nights Enhanced Edition ise 166,68 TL fiyat etiketiyle satılıyor. Bu, iki oyunun yer aldığı paketin fiyatlandırmasında hata yapıldığını gösteriyor.

Söz konusu paketi satın almak için yapmanız gereken tek şey Xbox mağazası üzerinden oyunun "Neverwinter Nights 1 + 2 Enhanced Collection" sayfasını ziyaret etmek ve "Satın al" butonuna basıp işlemi onaylamak.

Hatalı fiyatlandırma olduğundan dolayı fiyatın her an değişebileceğini de belirtmek gerekiyor. Benzer hatalar Xbox'ta zaman zaman yaşanıyor. Genellikle bu hata kısa sürede düzeltiliyor. Hatalı fiyatlandırma ile satın alınan oyunlar, genellikle oyuncularda kalıyor ve geri iade edilmiyor. Daha önce Ready or Not'ta da aynı durum yaşanmıştı ve oyun oyuncularda kalmıştı.