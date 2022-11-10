En İyi Otobüs Sürme Oyunları

Otobüs sürme oyunları oynamak isteyen kişiler için birbirinden başarılı yapımların yer aldığı bir liste hazırladık. Hazırladığımız listeye göz atabilir ve beğendiğiniz oyunu indirip mobil cihazınız üzerinden oynamaya başlayabilirsiniz.

Bu zamana kadar mobil cihazlar için çok fazla sayıda oyun geliştirildi. Bu oyunların bazıları futbol oynayabilmenize imkân tanırken bazıları ise araba, otobüs, uçak ve tır gibi araçları kullanabilmenize olanak tanıyor.

Otobüs oyunları, Android ve iOS platformlarında en popüler yapımlar arasında bulunuyor. Peki, akıllı telefon ya da tablet üzerinden otobüs sürülebilmesini sağlayan oyunlar neler?

Otobüs Sürme Oyunları Listesi

Bus Driver 3D

School Bus 3D

Bus Parking 3D

Bus Simulator 17

Heavy Bus Simulator

City Bus Coach SIM 2

Mobile Bus Simulator

Bus Simulator Ultimate

Bus Simulator City Ride

World Bus Driving Simulator

Off Road Tourist Bus Driving

Yukarıda otobüs oyunu önerileri yer alıyor. Listede bulunan yapımların ayrıntılarına aşağıdan ulaşabilirsiniz. Ayrıca mobil cihazınızda motosiklet sürebilmenize olanak tanıyan en iyi motosiklet oyunları listemizde de göz atabilirsiniz.

Bus Driver 3D

Mobil cihazınızda otobüs sürebilmenize olanak tanıyan Bus Driver 3D'de çeşitli seviyeler bulunuyor. Bir milyondan fazla indirme sayısına sahip olan oyunda seviyeleri tamamlayabilmek için otobüs ile belirtilen konuma ulaşmanız gerekiyor. Ekranın üzerinde yer alan butonlar sayesinde otobüsü kontrol edebilirsiniz.

School Bus 3D

Otobüs sürme oyunları arasında bulunan School Bus 3D'de sarı renge sahip okul otobüsü kullanıyorsunuz. Ekranda bulunan pedal ve direksiyon gibi buton aracılığı ile otobüsü kontrol edebilirsiniz. Başarılı oynanış mekaniğine sahip olan oyun, üç boyutlu grafikleri ile dikkat çekiyor.

Bus Parking 3D

Bus Parking 3D'de ekranda yer alan butonlar aracılığı ile otobüsü belirlenen konumlara park etmeye çalışıyorsunuz. Performansa bağlı olarak seviye sonunda yıldızlar elde edebilir ve çeşitli miktarlarda oyun içi para kazanabilirsiniz. 10 milyonu aşkın indirme sayısı ile dikkat çeken yapımda pek çok seviye bulunuyor.

Bus Simulator 17

Şehirde, otoyol dahil olmak üzere birçok yerde otobüs sürebilmenize olanak tanıyan Bus Simulator 17, simülasyon oyunları arasında yer alıyor. Kaliteli grafiklere sahip olan oyunda farklı hava koşulları da mevcut. Bus Simulator 17, çevrim dışı desteği sayesinde internet bağlantısı olmadığı zamanlarda da oynanabiliyor.

Heavy Bus Simulator

Heavy Bus Simulator'da otobüs kullanarak ile şehirler arası yolculuk yapıyorsunuz. Yolculuk yaparken trafik kurallarına dikkat etmeniz gerekiyor. Çeşitli otobüs seçeneklerinin yer aldığı yapımda özelleştirme imkânı mevcut. Bu sayede otobüsünüzün rengini değiştirebilirsiniz. Seviye sistemine sahip olan oyunda çevrim dışı desteği de yer alıyor.

City Bus Coach SIM 2

Başarılı bir oynanışa sahip olan City Bus Coach SIM 2'de otobüs şoförü olarak şehir içerisinde yolculuk yapıyorsunuz. Navigasyon aracılığı ile hangi yöne gideceğinizi görüntüleyebiliyorsunuz. Otobüsün rengini değiştirebilmenize imkân tanıyan oyunda yükseltme seçenekleri de mevcut. Bu seçenekler, otobüsü geliştirebilmenizi sağlıyor.

Mobile Bus Simulator

Çevrim dışı desteği sayesinde internet bağlantısı olmadığı zamanlarda da oynanabilen Mobile Bus Simulator adlı yapımda çeşitli kamera açıları bulunuyor. Bu sayede otobüs sürerken farklı kamera açılarını tercih edebiliyorsunuz. Gerçekçi bir oynanış imkânı sunan yapımda trafik kuralları da yer alıyor.

Bus Simulator Ultimate

Zuuks Games tarafından sunulan Bus Simulator Ultimate, otobüs şoförü olarak şehirler arasında seyahat ediyorsunuz. 100'ü aşkın otogarın yer aldığı oyunda çok başarılı bir oynanış sistemi ve kaliteli grafikler bulunuyor. Milyonlarca kez indirilen Bus Simulator Ultimate'te farklı hava koşulları da mevcut.

Bus Simulator City Ride

Otobüs şoförü olarak şehir içerisinde yolculuk yaptığınız Bus Simulator City Ride adlı yapımda lisanslı 10 araç bulunuyor. Simülasyon türündeki Bus Simulator City Ride'da iki katlı otobüsler de yer alıyor. Başarılı bir şekilde tasarlanmış bir haritaya sahip olan oyun, gerçekçi bir oynanış sunuyor.

World Bus Driving Simulator

World Bus Driving Simulator'da otobüs sürerek şehirler arasında yolculuk yapabilmenize olanak tanıyor. Başarılı bir oynanış mekaniğine sahip olan simülasyon oyunu, kaliteli grafikleriyle de dikkat çekiyor. 10 milyondan fazla indirilen yapımda gece ve gündüz döngüsü bulunuyor. Farklı hava koşullarının yer aldığı oyunda başarılar sistemi de mevcut.

Off Road Tourist Bus Driving

Üç boyutlu grafiklere sahip olan Off Road Tourist Bus Driving isimli simülasyon oyunu, gerçekçi bir oynanış sunuyor. Mobil cihazınızda otobüs sürebilmenize imkân tanıyan yapımda kaliteli grafikler ve başarılı oynanış sistemi sayesinde keyifli vakit geçirebilirsiniz. Beş milyonu aşkın indirme sayısına sahip olan oyun, internet bağlantısı olmadığı zamanlarda da oynanabiliyor.

Bu yazıda otobüs sürme oyunları listesi hazırladık. Listede yer alan oyunların indirme bağlantılarına aşağıdan ulaşabilirsiniz. Ayrıca en iyi uçak oyunları listemize göz atabilirsiniz.