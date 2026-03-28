Tesla'nın En Büyük Rakibi 2025'te Rekor Kırdı Ama Kazancı Düştü!

Son yıllarda sergilediği yükseliş ile dünyanın en büyük elektrikli araç üreticileri arasına giren BYD, bu başarısını 2025 yılında da korumayı başardı. Kârlılığında düşüş yaşansa da pazar liderliğini sürdüren şirketin 2025 yılı boyunca kaç adet elektrikli araç satışı gerçekleştirdiği de netleşti.

BYD, 2025'te Kaç Adet Elektrikli Araç Sattı?

Şirketin açıkladığı verilere göre BYD, 2025 yılında yaklaşık 2,25 milyon adet elektrikli araç satışı gerçekleştirdi. Bu performansı sayesinde dünyanın en büyük elektrikli araç üreticisi unvanını koruyan şirket, satışlarını da bir önceki yıla kıyasla yaklaşık yüzde 28 artırdı.

Öte yandan BYD’nin en büyük rakibi Tesla ise yılı 1,64 milyon araç teslimatıyla kapatarak düşüş yaşamıştı. Bu da BYD’nin rakibine 600 binden fazla fark attığını ortaya koyuyor. Ancak Çinli üretici, satışlardaki bu güçlü performansa rağmen kârlılığını koruyamadı. Öyle ki şirketin 2025 yılı net kârı yüzde 19 azalarak 32,6 milyar yuan (4 milyar 716 milyon dolar) seviyesine geriledi. Bir önceki yılki net kârsa 40,3 milyar yuan (5 milyar 830 milyon dolar) olarak açıklanmıştı.

Gelir tarafında ise küçük bir artış görüldü. BYD’nin toplam geliri yüzde 3,5 yükselerek 804 milyar yuana (116 milyar 322 milyon dolar) ulaştı. Satışların yüksek olmasına rağmen gelirin bu kadar az artmasının temel nedeni ise tahmin edebileceğiniz üzere şirketin araç başına daha düşük kâr elde etmesi. Peki neden böyle oldu?

BYD'nin Kârı Neden Düştü?

Aslında bunun en büyük nedeni Çin pazarındaki yoğun rekabet. Dünyanın en büyük elektrikli araç pazarı olarak gösterilen ülkede üreticiler, pazar paylarını artırabilmek için sık sık büyük indirimler yapıyor. BYD de bu yarışta geri kalmamak için farklı kampanyalar düzenledi ancak bu kampanyalar kâr oranlarını aşağı çekti.

Şirket, ana vatanında rekabet baskısı çekerken, yurt dışında ise önemli bir büyüme gösterdi. Verilere göre BYD’nin yurt dışı satışları ilk kez 1 milyon adedi aştı. Bu, bir önceki yıla kıyasla yüzde 150 arttı. Öte yandan ABD pazarında ise gerileme devam ediyor.

BYD'nin En Çok Satan Elektrikli Araçları Hangileri Oldu?

BYD Song (Seal U) BYD Qin (Chazor) BYD Seagull (Dolphin Mini)

BYD’nin en çok satan elektrikli araç üreticisi olmasında en büyük katkıyı sağlayan model BYD Song (Seal U) oldu. Hem tam elektrikli hem hibrit seçenekleriyle zirvede yer alan bu model, 2025 yılında yaklaşık 790 bin adet sattı. Uygun fiyatlı sedan olarak bilinen BYD Qin (Chazor) ise yaklaşık 660 bin satış ile ikinci sırada yer aldı. Şehir aracı BYD Seagull (Dolphin Mini) ise yaklaşık 530 bin satış ile üçüncü oldu.

BYD 2025'te Türkiye Pazarında Kaç Adet Elektrikli Otomobil Sattı?

Son yıllarda Türkiye’ye olan yatırımlarını artıran BYD, 2025 yılında ülkemizde en çok tercih edilen elektrikli araç üreticilerinden biri oldu. Şirket, toplamda 19 bin 679 adet araç teslim ederek Türkiye’de en çok tercih edilen üçüncü marka konumuna yükseldi. Listenin ilk sırasında 39 bin 20 araç ile TOGG yer alırken, ikinci sırada 31 bin 509 araçla Tesla'yı görüyoruz.

