Kullanıcılar Şokta: BYD, Araçlarına Sahte Sensörler Koyuyor!

BYD sahiplerini şok eden bir iddia gündeme geldi. Sosyal medya üzerinde paylaşılan videolarda araçlarda sahte sensörlerin yer aldığı ortaya çıktı. Markanın konuyla ilgili olarak "donanım listesini" revize ettiği bildirildi. İşte konuyla ilgili detaylar...

BYD Seal U DM-i'de “Sahte Sensör” Şüphesi!

Türkiye’de en çok satan hibrit modellerden biri olan BYD Seal U DM-i, Instagram’da paylaşılan bir video sonrası tartışmaların odak noktasına yerleşti. Paylaşılan videoda aracın ön tamponunda görünen 4 park sensöründen sadece ikisinin gerçek olduğu iddia ediliyor.

Videoda yapılan testlerde Seal U DM-i’nin ön tarafında 4 sensör yuvası bulunduğu açık şekilde görülüyor. Ancak kullanıcı aracın ön merkezinden yaklaşan bir nesneye karşı hiçbir sesli veya görsel uyarı vermediğini gösteriyor. Yani ortadaki iki yuva yalnızca “görsel birer kapak” niteliğinde sistem sensör olarak tanımıyor ve veri üretmiyor.

Bu da araç kullanıcılarının düşündüğünün aksine ön yüzde daha dar bir algılama alanı olduğu anlamına geliyor. Özellikle park manevralarında veya kısıtlı alanlarda bu fark ciddi sonuçlar doğurabilecek bir detay olarak öne çıkıyor.

Tartışmaların büyümesindeki en önemli nokta ise bu durum ortaya çıkmadan önce BYD’nin resmi teknik belgelerinde “4 adet ön park sensörü” ibaresinin bulunmasıydı. Videodan kısa süre sonra bu ifade değiştirilerek “önde 2x park sensörü” şeklinde güncellendi. Bu değişiklik, kullanıcıların gözünden rahatça kaçabilecek bir detay olmakla birlikte araç dışarıdan incelendiğinde hâlâ 4 sensörlüymüş gibi görünmesi kafa karışıklığını artırıyor.

Mağazalarda aracı gören birçok kişi yalnızca dış görüntüden bunun anlaşılmasının mümkün olmadığını belirtiyor. Ortaya çıkan video sonrası BYD’nin konu hakkında yapması beklenen açıklama merakla bekleniyor. Türkiye pazarında büyük bir satış başarısı yakalayan Seal U DM-i’nin bu iddialarla nasıl bir iletişim stratejisi izleyeceği ise ilerleyen günlerde netleşecek.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...