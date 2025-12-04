Nissan N6 Tanıtıldı! 20 Dakikadan Kısa Sürede Şarj Oluyor

Nissan N6, dünyanın en köklü otomotiv şirketlerinden Nissan'ın Çin'deki ortak girişimi Dongfeng Nissan tarafından tanıtıldı. Şık ve gelişmiş özellikleri bir arada sunarak dikkatleri üzerine çekmeyi başaran yeni otomobil aynı zamanda Tianyan mimarisi üzerine inşa edilen ilk modeli olarak öne çıkıyor.

Nissan N6 Özellikleri​

Yeni hibrit araç Nissan N6'da 1,5 litre benzinli motor bulunuyor ancak bu daha çok bir jeneratör görevi üstleniyor. Şarjın bitmesi hâlinde devreye giererek elektrik üretiyor. Böylece benzin çok daha verimli bir şekilde kullanılıyor. Araç ayrıca piyasadaki diğer şarj edilebilir hibrit araçların bataryasına göre çok daha büyük olan 21.1 kWh LFP batarya ile geliyor.

Son derece görkemli bir tasarıma sahip olan aracın ön tarafındaki farlar otomatik şekilde çalışıyor. Karşıdan bir araç geldiğinde sürücünün müdahalesi olmadan uzun farları ayarlayarak hem sizin hem de karşı tarafın gözünü almasını engelliyor. Araç beyaz ve siyah da dahil olmak üzere toplam altı renk seçeneği ile beraber geliyor. Kendi tarzınıza göre mevcut seçenekler arasından tercih yapabiliyorsunuz.

Otomobilin ön koltukları tamamen duruşunuza göre ayarlanıyor. Bununla birlikte bilgi alma ya da eğlenme gibi amaçlara hizmet eden çeşitli sistemler de mevcut. Araç size çeşitli konularda yardımcı olan bir asistana sahip. Hem arka hem ön koltuktayken söyledikleriniz duyulabiliyor. Böylece kafanıza takılan sorular asistan tarafından yanıtlanarak soru işaretleriniz gideriliyor.

Bu yeni model, Qualcomm'un otomobiller için özel ürettiği üretilen Snapdragon 8775 çipinden güç alıyor. N6, Momenta adlı bir şirketle ortak olarak geliştirildi ve yolculuk boyunca sürücüye yardım eden bir sürüş asistanı içeriyor. Bu sistem hem otoyolda hem şehir içinde hem park etme sırasında yardımcı oluyor. N6'nın bataryasının çoğu hibrit modelin aksine 20 dakikadan daha kısa sürede şarj edilebildiği belirtiliyor.

Nissan N6 Fiyatı

Nissan N6 için 99.900 yuan (601 bin 785 TL) başlangıç fiyat etiketi belirlendi. Bu arada Türkiye'deki hafif ticari araç pazarına 24 yıldan sonra dönüş yapan Nissan'ın Townstar modelini geçtiğimiz aylarda Türkiye'de 1 milyon 829 bin 900 TL başlangıç fiyat etiketiyle satışa sunduğunu da belirtelim.