BYD Atto 2 Türkiye'ye Geliyor! Tarih Belli Oldu

2025 yılının ocak ayında Türkiye'de çok satılan otomobiller listesinde beşinci sırada konumlanmayı başaran BYD, yeni bir otomobilini daha Türkiye'ye getirmeye hazırlanıyor. Paylaşılan bilgilere göre Atto 2 de yakında Türkiye'de olacak.

BYD Atto 2 Özellikleri

160 km/s maksimum hıza ulaşabilen Atto 2 modeli 0'dan 100 kilometreye 7,9 saniyede çıkabiliyor. Geçtiğimiz haftalarda Brüksel Otomobil Fuarı'nda sergilenen otomobil 45,1 kWh batarya kapasitesine sahip.

312 kilometreye kadar WLTP karma sürüş menzili vadeden araç maksimum 130kW güç sunuyor. Otomobil 4,31 m uzunluğunda, 1,83 m genişliğinde ve 1,67 m yüksekliğinde. Beş kişilik oturma alanına sahip araçta 400 litrelik bagaj hacmi bulunuyor.

Otomobilin içerisinde 15,6 inç dokunmatik ekran yer alıyor. Çeşitli işlemlerin kolayca yapılabilmesini sağlayan bu ekran döndürülebilir bir yapıya sahip. 65 kW DC hızlı şarj teknolojisini destekleyen otomobil, bu özellik sayesinde yaklaşık 40 dakikada %10'dan %80 seviyesine kadar şarj olabiliyor.

BYD marka yeni araba ayrıca pompalı termal yönetim sistemi gibi modern teknolojileri de destekliyor. Peki, BYD Atto 2 Türkiye'de ne zaman satışa sunulacak?

Yıl sonunda Türkiye'de‼️



Dolphin ile Atto 3 arasında yer alan Atto 2'nin bakalım fiyatları ne olacak⁉️#BYDATTO2 #BYD pic.twitter.com/7ivLrOlD9A — Emre Özpeynirci (@eozpeynirci) February 4, 2025

BYD Atto 2 Türkiye'ye Ne Zaman Gelecek?

Gazeteci Emre Özpeynirci tarafından paylaşılan bilgilere göre BYD Atto 2 isimli otomobil 2025 yılının sonunda Türkiye'ye gelecek. Dolphin ile Atto 3 arasında konumlanan arabanın fiyatının ne kadar olacağı ise henüz bilinmiyor.