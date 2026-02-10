450 Beygirlik Aile Arabası Mı? BYD Atto 3 Evo Tanıtıldı

Çinli otomobil markası BYD, Manisa fabrikası ile gündemden düşmezken yeni bir model daha tanıttı. Markanın erişilebilir konumunda yer alan Atto 3'ün yeni versiyonu Evo tüketicilere uygun fiyata yüksek hızda şarj ve beygir gücü sunuyor. Peki yeni BYD Atto 3 Evo teknik özellikleri neler? İşte konuyla ilgili detaylar...

BYD Atto 3 Evo Teknik Özellikleri!

Fabrika yatırımları havada kalan BYD, yeni modellerini tanıtmaya devam ediyor. Bu kapsamda tanıtılan BYD Atto 3 Evo tüketicilere ulaşılabilir SUV segmentinde yeni bir soluk getirecek. BYD'nin e-Platform 3.0 altyapısı üzerinde geliştirilen yeni model 74,8 kWh batarya ile birlikte 800V elektrik mimarisine geçiş yaptı. Bu sayede Atto 3 220 kW'a kadar DC hızlı şarj desteği sunarken batarya yüzde 10 seviyesinden yüzde 80 seviyesine sadece 25 dakikada şarj edilebiliyor.

Performans tarafında da ciddi bir artış söz konusu. Tek motorlu Design versiyonu 310 beygir güç ve 380 Nm tork üretirken, bu versiyon için 510 km menzil değeri paylaşılıyor. Çift motorlu versiyonda ise toplam güç 450 beygire kadar çıkıyor. Bu değerler Atto 3 Evo’yu sadece şehir içi değil, uzun yol ve aile kullanımı için de güçlü bir elektrikli SUV haline getiriyor.

İç mekanda yapılan yenilikler ise özellikle Türk kullanıcıları hedef alıyor. Zira ilk çıktığı günden beridir eleştiri yağmuruna tutulan sürücü ekranı değiştirildi. Onun yerine 8,8 inç boyutunda dijital gösterge paneli eklendi ve sürücülerin daha rahat bir görüş sağlaması amaçlandı. Son olarak boyutlar tarafında da bazı ufak değişiklikler yapıldı. Modelin ölçüleri korunurken bagaj hacmi 50 litre artırılarak 490 litreye çıkarılmış. Buna ek olarak Atto 3 Evo’da 101 litrelik bir frunk (ön bagaj) da sunuluyor.

BYD Atto 3 Evo Teknik Özellikleri Listesi!

Batarya Kapasitesi: 74,8 kWh

74,8 kWh Hızlı Şarj (DC): 220 kW’a kadar

220 kW’a kadar Şarj Süresi (DC): %10 – %80 ≈ 25 dakika

%10 – %80 ≈ 25 dakika AC Şarj: (Avrupa versiyonu için) 11 kW destekli

11 kW destekli Tek Motorlu Versiyon >> Güç: 310 bg Tork: 380 Nm Menzil: 510 Km

310 bg 380 Nm 510 Km Çift Motorlu Versiyon >> Tahmini Güç: 450 bg Tork: Açıklanmadı Menzil: Açıklanmadı

Avrupa lansmanı bugün yapılan modelin önümüzdeki günlerde Türkiye'de de satışa çıkması bekleniyor. BYD'nin uygun fiyat politikası içerisinde yer alan Atto 3 modelinin Evo versiyonunun da Türkiye'de ulaşılabilir seviyede kalması bekleniyor. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...