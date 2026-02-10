Sedan Devri Bitiyor Mu? Türkiye'de SUV Krallığı Başladı!

Türkiye otomotiv pazarında son yıllarda gözle görülür değişimler yaşanıyor. Bu kapsamda her dönem sedan tarafında baskın olan kullanıcı tercihleri artık yerini SUV modellere bırakıyor. 2025 yılına ait satış ve pazar verileri tüketicilerin SUV pazarına yaptığı çılgın dönüşü gözler önüne seriyor. İşte detaylar...

Türkiye'de Otomotiv Pazarının Yeni Lideri Belli Oldu: SUV!

Bir dönem sedan pazarının yıldızı olan Türkiye artık SUV modellere kucak açıyor. Türkiye'de kullanıcı trendleri özellikle 2010'lu yıllardan itibaren hızla değişirken markaların da "Her SUV 4x4 olmak zorunda değil, uygun fiyatlı modellere yönelelim" mottosu tüketicilere uygun fiyatlı yerden yüksek şehirli SUV modellerini sundu. Tabi bu noktada tüketiciler direkt olarak bu modellere yöneldi ve sedan egemenliği neredeyse sona geldi.

Arabam.com tarafından paylaşılan 2025 pazar verileri de bu tezi doğruluyor. Yapılan ankettte kullanıcılar "Araç alacak olsanız hangisini terchi ederdiniz?" sorusuna yüzde 45 oranında SUV cevabını verdi. SUV modelleri tercih etme sebebi olarak da kullanıcıların yarısı "geniş iç hacim" cevabını verdi. Aslında sedan modeller de yerine göre oldukça geniş hacimler sunabiliyor. Ancak SUV modellerinde sahip olduğu yüksek tavan gibi özellikler tüketiciler için daha kullanışlı oluyor.

SUV’ların kullanıcıya sunduğu psikolojik etki de tercihleri etkiliyor. Araştırmaya katılanların önemli bir kısmı, SUV otomobillerde kendini daha konforlu ve daha güvende hissettiğini belirtiyor. Günlük kullanımda pratiklik ve prestij algısı da SUV’ların öne çıkmasında rol oynayan faktörler arasında bulunuyor.

Ancak SUV segmentinin önündeki en büyük engel hala fiyatlar. Zira SUV tercih etmeyen kullanıcılar bu araçların yüksek fiyat seviyesini temel caydırıcı unsur olarak gösteriyor. Yakıt tüketimi, estetik beklentiler, sürüş dinamikleri ve park eme zorluğu gibi konular da tercihleri sınırlayan diğer faktörler arasında yer alıyor.

Bir dönem stationwagon modeller de ülkemiz de denendi. Ancak Türk kullanıcılar stationwagon modellere ilk geldiği günden itibaren önyargı ile yaklaştı. Keza Passat Sedan üretimi sonrasında satışa devam eden Passat Variant bile hiçbir zaman sedanın satış rakamlarına ulaşamadı. Bu noktada stationwagon denemeleri çok uzun sürmeden bitti diyebiliriz.

Peki sizin terchiniz hangi modelden yana? SUV, sedan veya stationwagon modellerinden birini seçecek olsanız hangi modeli almayı tercih edersiniz? Görüşlerinizi yorumlar bölümünde bizimle paylaşmayı unutmayın...