Garanti Savaşı Başladı: BYD, Tesla’yı Açık Ara Geride Bıraktı!

Elektrikli otomobil dünyasında menzil, hızlı şarj değerleri veya güç değerleri havada uçuşurken BYD konuya farklı bir yönden bakmayı tercih etti. Elektrikli araçların garanti süreleri üzerine çalışmalarını yoğunlaştıran BYD kullanıcılarına Tesla'ya kıyasla 100 bin kilometre daha fazla garanti sunmaya başladı. İşte konuyla ilgili detaylar...

BYD 8 Yıl 250 Bin Kilometre Garantilerini Başlatıyor!

BYD, Avrupa pazarında sattığı elektrikli modeller için batarya garanti şartlarını güncellediğini duyurdu. Buna göre markanın Yeni Enerji Araçları (NEV) artık 8 yıl veya 250 bin kilometre batarya garantisiyle sunulacak. Süre tarafında sektör standardı korunurken kilometre sınırında yapılan bu artış Tesla başta olmak üzere tüm rakiplere doğrudan bir meydan okuma olarak yorumlanıyor.

Karşılaştırmak gerekirse Tesla’nın Avrupa’da sattığı Model 3 ve Model Y’nin arkadan itişli versiyonları 8 yıl 160 bin kilometre, Long Range ve Performance versiyonları ise 8 yıl 192 bin kilometre batarya garantisine sahip. Volkswagen’in ID serisi ile Hyundai ve Kia modellerinde de tablo büyük ölçüde aynı.

BYD ise bu rakamları geride bırakarak rakiplerine kıyasla yaklaşık yüzde 60 daha fazla kilometre koruması sunmaya başlamış durumda. Bu hamle özellikle taksi sürücüleri, filo kullanıcıları ve yüksek kilometre yapan bireysel kullanıcılar için önemli bir güven unsuru oluşturuyor. Aynı zamanda Tesla’nın yıllardır sahip olduğu “batarya dayanıklılığı” algısına da doğrudan bir alternatif yaratıyor.

BYD’nin bu kadar iddialı davranabilmesinin temelinde ise Blade Battery teknolojisi yer alıyor. Lityum Demir Fosfat (LFP) kimyasına sahip bu bataryalar uzun çevrim ömrüyle biliniyor. BYD Blade Battery’nin 3 binin üzerinde şarj döngüsüne dayanabildiğini ve uzun vadede kapasite kaybının daha kontrollü ilerlediğini savunuyor.

Teorik olarak bu yapı, araçların toplamda yüz binlerce kilometre sorunsuz kullanılabilmesine imkân tanıyor. İşin ilginç tarafı ise Tesla’nın da bazı Avrupa modellerinde BYD’nin Blade Battery teknolojisini kullanmış olması. Yani BYD rakibine karşı sunduğu bu güçlü garantiyle aslında dolaylı olarak “aynı bataryaya biz daha çok güveniyoruz” mesajı veriyor.

