Benzini Koklayacak: T-Roc Motorlu Hibrit Polo Geliyor!

Volkswagen Polo, Türkiye pazarından çekilme ihtimalleriyle gündeme gelirken globalde yeni bir hibrit üniteyle yollara çıkacağı konuşuluyor. Bu kapsamda yeni açıklamalar gelirken hibrit üniteli Polo'nun T-Roc ile aynı motoru kullanacağı bilgisi verildi. İşte konuyla ilgili detaylar...

Hibrit Polo Geliyor!

Volkswagen, kompakt hatchback sınıfında yeni adımlar atarken bu noktada farklı iddialar sürekli gündeme geldi. Sektörde paylaşılan ilk haberler Polo'dan daha küçük bir otomobilin pazara giriş yapacağını gösterirken Volkswagen’in satış, pazarlama ve satış sonrası süreçlerinden sorumlu yönetim kurulu üyesi Martin Sander tarafından Auto Express'e yapılan açıklamada hibrit üniteli Polo'nun geleceği bilgisi verildi.

Bu noktada yapılan ilk tahminler hibrit üniteye sahip yeni Polo'nun T-Roc ile aynı üniteyi paylaşacak olması. Zira şu anda yeni Polo MQB-A0 altyapısına sahip. Golf’ün MQB platformunun daha sadeleştirilmiş bir versiyonu olan bu mimari maliyet avantajı sağlarken iç mekân verimliliğini de ön planda tutuyor.

Ancak genel olarak MQB platformu kolayca uyarlanabilen bir mimariye sahip. Bu da T-Roc modelinde kullanılan MQB Evo teknolojilerinin Polo’ya uyarlanma ihtimalini güçlendiriyor. Polo bu yeni platform sayesinde daha modern bir hibrit mimariye, yenilenmiş dijital kokpite ve daha gelişmiş sürüş destek sistemlerine kavuşabileceği anlamına geliyor.

Eldeki verileri toparlamamız gerekirse aslında Volkswagen halihazırda hibrit dönüşümün temellerini atmış durumda. Zira Volkswagen Brezilya, 2026 itibarıyla São Bernardo do Campo tesisinde üretilen bazı modellerde kapsamlı bir MQB güncellemesi yapılacağını doğruladı.

Bu revizyonun boyutu o kadar büyük ki platformun adının MQB-A0’dan MQB37’ye dönüştürülmesi planlanıyor. Bu altyapı Polo’nun hibrit motor seçeneklerine geçişinin teknik temelini oluşturacak. İlerleyen günlerde hibrit Polo'nun teknik detaylarının da netleşmesi bekleniyor.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...