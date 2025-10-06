Tesla'yı Ezdi Geçti: Çinli BYD, Sattığı Otomobil Sayısını Açıkladı!

Elektrikli araç pazarında rekabet sürüyor. Yıllardır bu alanda liderliğini koruyan Tesla, artık tahtını Çinli üretici BYD’ye kaptırdı. Kısa süre önce açıklanan satış rakamları da pazardaki noktayı açıkça ortaya koyuyor. BYD, 2025'in ilk dokuz ayında kaç adet elektrikli araç sattığını açıkladı. İşte veriler...

BYD, Tesla’yı Geride Bıraktı

Çin merkezli şirket, 2025’in ilk dokuz ayında 1,61 milyon elektrikli araç satarak Tesla’yı geride bıraktı. Tesla ise aynı dönemde 1,22 milyon satış yaptı. Böylece firma, ABD'li rakibine karşı 388 bin fark atmış oldu. Üstelik BYD’nin satışları geçen yıla göre yüzde 37 artarken, Tesla’nın satışları yüzde 6 düştü.

Tesla da yakın zamanda yaptığı duyuruyla yılın üçüncü çeyreğinde 497 bin 100 araç teslim ettiğini açıklamıştı. Firma bu satışla kendi rekorunu kırsa da yine de BYD’nin gerisinde kaldı. Aslında Tesla’nın bu çeyrekteki başarısında ABD’de eylül sonunda sona eren elektrikli araç teşviklerinin büyük payı oldu.

BYD’nin başarısında yalnızca elektrikli araçlara değil, aynı zamanda şarj edilebilir hibrit modellerin de önemli etkisi var. Tesla tamamen elektrikli araç üretirken, BYD farklı segmentlere hitap ederek satış hacmini artırıyor. Analistlere göre şirketin yıl sonuna kadar 2,17 milyon tam elektrikli araç satması bekleniyor. Bu rakam Tesla içinse 1,61 milyon olarak tahmin ediliyor.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.