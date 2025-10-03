Aylar Sonra İlk: Tesla Kaç Adet Elektrikli Araba Sattığını Açıkladı!

Son yıllarda satışlarının düşmesi ve iflas iddialarıyla sık sık gündeme gelen Tesla, 2025’in üçüncü çeyreğine ait satış rakamlarını açıkladı. Beklentiler şirketin önceki çeyreğe göre daha fazla araç satacağı yönündeydi ve beklendiği gibi oldu. Böylece Tesla'nın satışları bu yıl ilk kez artış gösterdi. İşte detaylar…

Tesla Satış Rakamları (2025 3. Çeyrek)

Tesla’nın açıkladığı verilere göre şirket, 2025’in üçüncü çeyreğinde önemli bir üretim ve satış performansı sergiledi. Bu dönemde 435 bin 826 adet Model 3 ve Model Y üretildi. Markanın premium segmentte yer alan Model S, Model X ve Cybertruck modellerinin toplam üretimi ise 11 bin 624 adet olarak kaydedildi. Böylece Tesla’nın toplam üretimi 447 bin 450 araca ulaştı.

Dikkat çekici olan nokta ise satışların üretim rakamlarını geride bırakması oldu. Şirket, üçüncü çeyrekte 481 bin 166 adet Model 3 ve Model Y satışı gerçekleştirdi. Model S, Model X ve Cybertruck satışları ise 15 bin 933 adede ulaştı. Firma toplamdaysa 497 bin 99 araç teslim ederek üretimden yaklaşık 50 bin daha fazla satış yaptı.

Veriler şu şekilde:

Model Grubu Temmuz-Eylül 2025 2024 Üçüncü Çeyrek Üretim Model 3 / Model Y 435.826 - Diğer (S, X, Cybertruck) 11.624 - Toplam 447.450 469.796 Teslimatlar (Satışlar) Model 3 / Model Y 481.166 - Diğer (S, X, Cybertruck) 15.933 - Toplam 497.099 462.890

Şirketin bu çeyrekre iyi performans sergilemesi şaşkınlıkla karşılanmadı. Bunun sebebi federal elektrikli araç vergi kredisi. Öyle ki ABD hükümeti, elektrikli araç satışlarını teşvik etmek için alıcılara 7 bin 500 dolara kadar vergi indirimi sağlıyor. 30 Eylül'de yani kısa süre önce sonlanan bu düzenleme ile bir kişi Tesla veya başka elektrikli araç satın aldığında vergilerinden 7 bin 500 dolar düşülebiliyor. Bu da kayda değer bir fırsat olarak görülüyor.

Tesla'nın önümüzdeki çeyreklerde nasıl bir performans sergileyeceği ise merak konusu. Bunu hep birlikte göreceğiz. Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım.