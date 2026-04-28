Xiaomi'nin Güçlü İşlemcili Telefonu İçin Geri Sayım! Tasarımı Belli Oldu

Xiaomi 15T serisi geçtiğimiz yılın eylül ayında tanıtıldı. Çinli marka vakit kaybetmeden Xiaomi 17T ailesi üzerinde çalışmaya başladı. Son olarak serinin standart modeli tanıtım öncesinde oldukça önemli bir sertifika aldı. Bu sayede telefonun tasarımıyla ilgili akıllarda herhangi bir soru işareti kalmadı.

Xiaomi 17T Tasarımı Nasıl Olacak?

Xiaomi 17T, kısa süre önce Brezilya’da Anatel sertifikası aldı. Bu gelişmeyle birlikte akıllı telefonun arka panel tasarımı dolaylı yoldan da olsa doğrulandı. Buna göre cihaz genel hatlarıyla Xiaomi 15T’ye benzese de bazı detaylarda selefinden ayrılacak.

En önemli değişikliğin kamera tarafında olacağını söyleyebiliriz. Zira marka Xiaomi 15T’de kamera kurulumunun sağ alt köşesinde sanki bir kamera gibi görünen LED flaşı 17T ile birlikte modülün dışına taşıyacak. Boşalan bu alana işlevsiz ve tamamen dekoratif amaçlı dördüncü bir kamera eklenecek. Maalesef şu an için modelin ön paneliyle ilgili bir detay yok. Fakat yine selefindeki gibi ince çerçevelere sahip delikli bir ekranla gelmesini bekliyoruz.

Xiaomi 17T Özellikleri Neler Olacak?

Ekran Boyutu: 6,8 inç civarı

6,8 inç civarı Ekran Çözünürlüğü: 1.5K

1.5K Ekran Yenileme Hızı: 144Hz

144Hz İşlemci: Dimensity 8500

Dimensity 8500 RAM: 12 GB

12 GB Depolama: 256 GB / 512 GB

256 GB / 512 GB Batarya: 6.500 mAh

6.500 mAh Hızlı Şarj: 67W

67W Ön Kamera: 32 MP

32 MP Ana Kamera: 50 MP

50 MP Telefoto Kamera: 50 MP

50 MP Ultra Geniş Açılı Kamera: 12 MP

12 MP Suya ve Toza Dayanıklılık: IP68 ve IP69

IP68 ve IP69 İşletim Sistemi: Android 16 tabanlı HyperOS 3

Xiaomi 17T İşlemcisi Ne Olacak?

Xiaomi 17T, MediaTek'in Dimensity 8500 işlemcisinden güç alacak. İşlemci, 4 nm fabrikasyon süreciyle üretildi. Bu da 5 nm tabanlı yonga setlerine kıyasla daha az ısınacağı ve daha yüksek performans sunacağı şeklinde yorumlanabilir.

Nanometre (nm) değerinin küçülmesi işlemcilerin güç verimliliğini ve performansını artırmaya katkı sağlıyor. Ancak işlemci performansını belirleyen tek etkenin nm değeri olmadığını da belirtelim.

Donanım halihazırda Redmi Turbo 5 ve POCO X8 Pro gibi modellerde kullanılıyor. Kısacası amiral gemisi seviyesinde bir kullanıcı deneyimi sunuyor. Oyun performansına bir göz attığımızda ise Genshin Impact’i 60 FPS ve Call of Duty: Mobile’ı ise 90 FPS seviyesinde çalıştırabildiğini görüyoruz. Yani gayet akıcı bir oyun performansı sunacak.

Xiaomi 17T Ekran Özellikleri Neler Olacak?

Hatırlanacağı üzere geçen yıl satışa çıkan Xiaomi 15T'de 6,83 inç boyutlarında, 1280 x 2772 piksel (1.5K) çözünürlüğü ve 120Hz yenileme hızlarını destekleyen AMOLED bir ekran kullanılmıştı.

Xiaomi 17T'de 6,8 inç seviyelerinde bir ekran bulunacak. Selefi gibi AMOLED teknolojisine ve 1.5K çözünürlüğe sahip olacak telefondaki en önemli değişiklik yenileme hızının 144Hz'e çıkarılması olacak. Bu sayede modelin ekranının canlı, net ve keskin bir görüntü deneyimi sunması söz konusu.

Xiaomi 17T'nin 144Hz yenileme hızına sahip olması menü geçişlerinde, web sayfası kaydırmalarında ve hatta oyunlarda daha akıcı bir ekran deneyimi sunacağı anlamına geliyor.

Xiaomi 17T Kamera Özellikleri Neler Olacak?

Akıllı telefonda 50 megapiksel ana, 12 megapiksel ultra geniş açı ve 50 megapiksel telefoto kameraları mevcut olacak. Xiaomi 15T'de ise 50 megapiksel ana ve 8 megapiksel ultra geniş açı kameraları kullanılmıştı. Kısacası kamera tarafında bazı yeniliklerin olacağını söyleyebiliriz.

Ultra geniş açı kamerası fotoğraflarınıza daha fazla detay sığdırmanızı sağlıyor. Telefoto sensörü ise uzaktaki nesneleri yakınınızdaymış gibi fotoğraflamanıza imkan veriyor.

Xiaomi 17T Batarya Özellikleri Neler Olacak?

Üründe 6.500 mAh'lik bir bataryanın kullanılması bekleniyor. Şarj hızlarını ise 67W seviyelerinde olacağını söyleyebiliriz. Bu arada selefinde 67W hızlarını destekleyen 5.500 mAh’lik bir pil karşımıza çıkacak. Bu da yeni modelin şarjının daha uzun gideceği şeklinde yorumlanabilir.

Xiaomi 17T Ne Zaman Tanıtılacak ve Türkiye'de Satılacak mı?

Xiaomi 15T eylül ayında piyasaya sürüldü. Fakat iddialara göre Çinli marka Xiaomi 17T ailesi için bu yılın eylül ayını beklemeyecek. Sızdırılan bilgilere göre akıllı telefonlar mayıs ayında vitrine çıkacak. Bu lansmanla beraber serinin teknik özelliklerini, fiyatını ve tasarımını resmi olarak öğrenebileceğiz. Bununla birlikte şirket an itibariyla ülkemizde 15T'yi satıyor. Bu nedenle yaklaşan 17T'nin de tanıtıldıktan bir süre sonra Türkiye'de satışa çıkması yüksek bir ihtimal diyebiliriz.

Xiaomi 17T Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Xiaomi’nin sitesine baktığımızda 15T'nin 39.999 TL’den başlayan fiyatlarla satıldığını görüyoruz. 17T’nin daha güçlü özelliklere sahip olacağı göz önüne aldığımızda muhtemelen 44.999 TL civarında bir fiyat etiketiyle kullanıcıların karşısına çıkması bekleniyor.

Editörün Yorumu

Xiaomi 17T’nin tasarımı beni çok fazla şaşırtmadı diyebilirim. Zira marka bir süredir benzer bir tasarım çizgisinde ilerliyor. Kişisel görüşüm şirketin bu yıl değil ama önümüzdeki yıl daha köklü bir tasarım değişikliğine gidebileceği yönünde.