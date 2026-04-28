Efsane Çok Oyunculu Oyun Büyük İndirimde! Fırsatı Kaçırmayın

Epic Games, oyunların fiyatının özellikle Türk oyuncular için epey düşük olduğu dijital oyun platformlarının başında geliyor. Özellikle belirli dönemlerde başlayan kampanyalar sayesinde oyunlar normalde olduğundan çok daha uygun bir fiyata sahip hâle geliyor. Yeni indirime giren Titanfall 2 Ultimate Edition ise bunun son örneği oldu.

Titanfall 2 Ultimate Edition Ne Kadar İndirime Girdi?

Titanfall 2'nin Ultimate sürümü, Epic Games'te yüzde 85 oranında indirime girdi. Oyun normalde 1.079 TL'ye satılsa da devam eden indirim sayesinde yaklaşık 162 TL ödeme yapılarak kütüphaneye eklenebiliyor. Bu arada aynı oyun için aynı oranda Steam'de de indirim bulunuyor. Tabii ki kur farkı dolayısıyla Epic Games'teki kadar düşük fiyat bulunmuyor.

Oyunun Ultimate versiyonunun Steam'deki normal fiyatı 29.99 dolar yani güncel kurla 1.350 TL. Yüzde 85 oranındaki indirimle birlikte bu ücret 4.49 dolara düşüyor. Bu da güncel kurla 202 TL'ye denk geliyor. Elbette ki iki kampanya için de bir son tarih bulunuyor. 7 Mayıs 2026 tarihinden sonra oyun tüm platformlarda orijinal fiyattan satılmaya başlanacak. Belirtilen tarihe kadar eğer indirimli fiyattan alırsanız toplam ücreti ödemek zorunda kalmayacaksınız.

Titanfall 2 Nasıl Bir Oyun?

Bilim kurgu oyunları arasında konumlanan Titanfall 2, pilot ve titan ile iki farklı oynanış sunuyor. Pilot, duvarlardan koşabiliyor, kayabiliyor, çift zıplayabiliyor. Yani son derece hareketli bir sınıf olduğu söylenebilir. Titan ise ağır cephaneye sahip ve savunma, roket gibi özel yeteneklerle birlikte geliyor. Genel olarak epey akıcı bir oyun hissiyatı söz konusu. Tabii, refleksler de ön planda. Yavaş kalanlar, oyunda hedeflerine ulaşmakta inanılmaz zorluklar yaşayabiliyor.

Titanfall 2'yi Kimler Severek Oynar?

Titanfall 2, doğru hedef kitle için epey eğlenceli oyun. Bir oyunda eğer sürekli hareket etmek, hiç durmak istemiyorsanız, klasik FPS oyunlarını yavaş buluyorsanız bu oyunu oynamaktan çok keyif alabilirsiniz çünkü bu söylenenlerin tam aksi oynanış sağlıyor. Tempoyu sürekli yüksek tutarak oyuncuyu ekran başında tutan yapımın şu an Steam'de "son derece olumlu" derecelendirmeye sahip olduğunu da belirtelim.

Titanfall 2'nin Minimum Sistem Gereksinimleri Neler?

İşletim Sistemi: Windows 7 / 8 / 8.1 / 10 (64-bit)

İşlemci: Intel Core i3-6300t ya da eş değeri

RAM: 8 GB

Ekran Kartı: NVIDIA Geforce GTX 660 / AMD Radeon HD 7850

Depolama: 45 GB kullanılabilir alan

DirectX: Sürüm 11

Titanfall 2'nin Önerilen Sistem Gereksinimleri Neler?

İşletim Sistemi: Windows 7 / 8 / 8.1 / 10 (64-bit)

İşlemci: Intel Core i5-6600 veya eş değeri

RAM: 16 GB

Ekran Kartı: NVIDIA Geforce GTX 1060 / AMD Radeon RX 480

DirectX: Sürüm 11

Depolama: 45 GB kullanılabilir alan

Editörün Yorumu

Titanfall 2 Ultimate Edition için başlayan yeni fırsatı özellikle aksiyon sevenler için harika bir fırsat olarak görüyorum. Tabii, bu oyun herkese hitap etmeyebiliyor. Örneğin distopik oyunlarla çok içli dışlı olmayanlar için oynaması çok zor bir oyun olabilir ama bu tür bilim kurgu oyunlarına özel ilgisi olanların mutlaka göz atması gerektiği kanaatindeyim.