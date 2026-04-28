WhatsApp’ta Yeni Dönem: Sohbetler İçin Yeni Seçenek Yolda!

Meta tarafından geliştirilen anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, kullanıcı deneyimini kökten değiştirebilecek bir değişikliğe gidiyor. Ortaya çıkan bilgilere göre platform, yıllardır bağımlı olduğu üçüncü taraf bulut depolama hizmetleri olan Google Drive ve iCloud'a ek olarak kendi altyapısını da kurmaya hazırlanıyor. İşte ayrıntılar...

WhatsApp’ın Kendi Bulut Depolama Hizmeti Nasıl Olacak?

Bildiğiniz üzere Android ve iOS kullanıcıları şu anda sohbet yedeklerini Google Drive ve iCloud üzerinde saklayabiliyor. Ancak bu hizmetler, Google ve Apple ekosisteminin önemli bir parçası olduğu için çoğu kullanıcı sadece WhatsApp verilerini değil; fotoğraflarını, e-postalarını ve diğer dosyalarını da depoluyor. Bu da zamanla depolama alanının dolmasına yol açıyor.

Böyle bir durumda ise kullanıcılar ya bazı dosyaları silerek yer açmak ya da ek depolama için ücret ödemek zorunda kalıyor. Görünen o ki WhatsApp, kullanıcıları bu zorunluluktan kurtarmaya hazırlanıyor.

WhatsApp’ın yeni özelliklerini erkenden ortaya çıkarmasıyla bilinen WABetaInfo ekibinin paylaştığı bilgilere göre uygulama, yakında kullanıcılarına mesaj yedekleme konusunda iki farklı seçenek sunacak. Buna göre kullanıcılar, sohbet yedeklerini ister iCloud veya Google Drive üzerinde saklayabilecek, isterlerse doğrudan WhatsApp’ın kendi altyapısını tercih edebilecek.

Halihazırda böyle bir hizmet sunmayan platform, bu yenilikle birlikte kendi bulut depolama hizmetini de devreye almış olacak. WhatsApp’ın kendi depolama servisi için 2 GB’a kadar ücretsiz alan sunacağı söyleniyor. Karşılaştırmak gerekirse Google Drive ve iCloud tarafında bu kapasite sırasıyla 15 GB ve 5 GB.

WhatsApp’ın 2 GB’lık alanı tüm kullanıcılara sunup sunmayacağı ise henüz netlik kazanmış değil. Şirketin yakın zamanda "WhatsApp Plus" adlı bir ücretli abonelik sistemi sunması bekleniyor. Bu aboneliğin fiyatı bilinmiyor ancak söz konusu depolama alanının yalnızca bu aboneliğe sahip kullanıcılara özel olabileceği konuşuluyor. Yine de şu an için kesin değil.

WhatsApp'ın Kendi Bulut Depolama Hizmeti Ne Zaman Kullanıma Sunulacak?

Yeniliğin şu anda test aşamasında olduğu belirtiliyor. Bu bağlamda herkes için ne zaman yayınlanacağı şimdilik bilinmiyor. Ancak şirketin yakın zamanda bir açıklama yapması bekleniyor. Bu doğrultuda gözler WhatsApp'ın sahibi Meta'da.

Editörün Yorumu

Bulut depolama hizmeti olarak Google Drive kullanıyorum ve WhatsApp dahil her şeyimi burada saklıyorum. Ancak bu, zamanla 15 GB’lık ücretsiz alanın dolmasına neden oldu ve şu anda aylık belirli bir ücret ödeyerek ücretli Drive aboneliği kullanmak zorunda kalıyorum. Bu nedenle WhatsApp’ın kendi bulut depolama hizmetini devreye alacak olması benim için güzel bir gelişme. Bu konuda yalnız olmadığımı düşünüyorum.