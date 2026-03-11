700 KM+ Menzil Sunan Mercedes-Benz VLE Tanıtıldı! Türkiye'de Satılacak

Yeni elektrikli Mercedes-Benz VLE tanıtıldı. Kalabalık ailelere hitap eden yeni otomobilin tasarım aşamasında öncelikler sırasının en başında konfora yer verildi. Hem yolcuların hem sürücülerin rahat bir şekilde seyahat etmesine yardımcı olan bu araç hızlı şarj, uzun menzil ve çok daha fazlası ile ön plana çıkıyor.

Mercedes-Benz VLE'nin Özellikleri Neler?

Motor Gücü: 203 kW (VLE 300) / 300 kW üzeri (VLE 400 4MATIC)

203 kW (VLE 300) / 300 kW üzeri (VLE 400 4MATIC) Hızlanma (0-100 km/s): 6,5 saniye (VLE 400 4MATIC)

6,5 saniye (VLE 400 4MATIC) Maksimum Menzil: 700 kilometrenin üzerinde (WLTP)

700 kilometrenin üzerinde (WLTP) Batarya Kapasitesi: 115 kWh

115 kWh Hızlı Şarj: 15 dakikada 355 kilometre menzil kazanımı

15 dakikada 355 kilometre menzil kazanımı Şarj Mimarisi: 800 Volt teknolojisi ve 300 kW DC şarj desteği

800 Volt teknolojisi ve 300 kW DC şarj desteği Aerodinamik Katsayı: 0,25 cd sürtünme değeri

0,25 cd sürtünme değeri Manevra Kabiliyeti: 7 derece arka aks yönlendirme ile 10,9 metre dönüş çapı

7 derece arka aks yönlendirme ile 10,9 metre dönüş çapı Süspansiyon: 40 milimetre seviye kontrollü AIRMATIC havalı süspansiyon

40 milimetre seviye kontrollü AIRMATIC havalı süspansiyon Çekme Kapasitesi: 2,5 tona kadar frenli römork çekme özelliği

2,5 tona kadar frenli römork çekme özelliği Koltuk Yapılandırması: 6 koltuk (Türkiye) / 8 koltuk (Global)

6 koltuk (Türkiye) / 8 koltuk (Global) Maksimum Bagaj Hacmi: Koltuklar çıkarıldığında 4078 litre

Koltuklar çıkarıldığında 4078 litre Ön Dijital Panel: 10,25 inç sürücü ekranı / 14 inç merkezi ekran (MBUX Superscreen)

10,25 inç sürücü ekranı / 14 inç merkezi ekran (MBUX Superscreen) Arka Eğlence: 31,3 inç (79 cm) boyutunda 8K panoramik ekran

31,3 inç (79 cm) boyutunda 8K panoramik ekran Ses Deneyimi: 22 hoparlörlü Burmester 3D Surround ve Dolby Atmos

22 hoparlörlü Burmester 3D Surround ve Dolby Atmos Yapay Zeka: MB.OS tabanlı Google Gemini ve ChatGPT entegrasyonu

MB.OS tabanlı Google Gemini ve ChatGPT entegrasyonu Güvenlik: 10 kamera / 5 radar / 12 ultrasonik sensör

10 kamera / 5 radar / 12 ultrasonik sensör Dış Tasarım: Digital Light farlar ve Sky View panoramik cam tavan

Mercedes-Benz VLE Ne Kadar Menzil Sunuyor?

Yeni otomobil, 115 kWh batarya kapasitesi ile birlikte geliyor. Bu sayede araç 700 kilometrenin üzerinde menzil sunuyor. Sadece şehir içinde kullanmak için değil, şehirler arası seyahatler için de uygun hâle gelmesini sağlayan bu özellik, sık sık mola verme gereksinimini ortadan kaldırıyor.

Şarj işleminin tamamlanması için çok uzun süreler boyunca beklemenize de gerek yok. 800 voltluk sistem sayesinde yalnızca 15 dakika gibi kısa bir süre içinde 355 kilometre menzil elde edebiliyorsunuz. Yani küçük bir çay molasında siz içeceğinizi bitirene kadar çoktan uzun bir yol katedebilecek hâle geliyorsunuz.

Mercedes-Benz VLE Kaç Koltuklu?

Araç global pazarda sekiz, Türkiye'de ise 6 koltuk kapasitesine sahip olacak. Dünya genelinde çok amaçlı bir araç olarak sunulması dolasıyla araç içi düzen de biraz değişiklik gösteriyor. Her iki koltuk düzeninde de hareket etmek için oldukça geniş bir alanınız olduğunu söylemek mümkün.

Mercedes-Benz VLE Ne Kadar Güçlü?

Arça iki farklı sürümle geliyor. VLE 300 sürümü, uzun menzil isteyenlere yönelik. Yaklaşık 203 kW (272 beygir gücü) elde etmenizi sağlayan bu versiyon, 700 kilometrenin üzerinde menzil elde etmenizi sağlayacak. Uzun mesafe gitmenizi gerektiren yolculuklarda kurtarıcı olacak bu sürümün bir üst versiyonu ise 300 kW (402 beygir gücü) üzerinde güç sunan VLE 400 4MATIC olacak.

Diğer versiyonda 0'dan 100 km/sa hıza 6,5 saniyede ulaşabileceksiniz. Batarya açısından bir değişiklik yok. 115 kWh kapasiteli batarya, tüm modellerde standart olacak ama gelecek yıl LFP (Lityum Demir Fosfat) batarya içeren iki sürüm daha seriye eklenecek. Çok daha dayanıklı olan bu batarya, daha uzun bir batarya ömrü sunacak.

Mercedes-Benz VLE'nin Tasarımı Nasıl?

Mercedes-Benz VLE, koltukların kolay bir şekilde sökülüp taşınmasını mümkün hâle getiren bir tasarımla kullanıcıların karşısına çıkıyor. Büyük bir cam tavan içeren otomobilin iç tarafında arka yolculuklar için 31,3 inç boyutunda büyük bir ekran mevcut. Ön tarafta ise üçlü ekran bulunuyor. Araba ayrıca Gemini, ChatGPT ve Bing entegreli MBUX sanal asistanla geliyor. Şarj istasyonları için "Electric Intelligence" adlı rota planlama özelliğine sahip navigasyon sistemi de yer alıyor.

Mercedes-Benz VLE Ne Zaman Satışa Sunulacak?

Mercedes-Benz VLE için henüz net bir tarih paylaşılmadı ancak aracın 2026 yılının ilerleyen aylarında satışa sunulması bekleniyor. Fiyatınınsa model seçimine bağlı olarak değişeceği öngörülüyor. Elbette ki konu ile ilgili şimdiye kadar herhangi bir açıklamada bulunulmadı. O yüzden planların değişiklik gösterebileceğini belirtmekte fayda var.

Editörün Yorumu

Mercedes-Benz VLE'nin özellikle iç tasarımını çok beğendiğimi söyleyebilirim. Araç seçiminde özellikle bana ne kadar rahatlık sağlayacağına bakan birisi olarak aracın bir diğer artısının da yüksek menzil değeri olduğunu düşünüyorum. Özellikle şehirler arasında sık sık seyahat yapanlardansanız bunun ne kadar işlevsel olabileceğini tahmin edebilirsiniz.