Sisli Havada Bile Her Şeyi Gören Araba Duyuruldu! Yakında Geliyor

BYD, Han serisinin arasına en yeni ve en üst sürümü olarak katılmaya hazırlanan Han 9'u bir görselle birlikte duyurdu. Büyük bir merakla beklenmeye başlanan araba, lüks detaylarla ön plana çıkarken piyasada hâlihazırda mevcut birçok rakibini de geride bırakacak gibi görünüyor.

BYD Han 9 Ne Zaman Tanıtılacak?

BYD Han 9'un 2026 yılının ilk yarısında tanıtılacağı belirtildi. Bu model, 200.000 yuan (1 milyon 236 bin 816 TL) ile 300.000 yuan (1 milyon 855 bin 141 TL) arasında bir fiyat etiketine sahip olacak. Bu arada aracın sonundaki "9" sayısı kalıcı değil. BYD, model için isim önerileri topluyor. Bu da araç piyasaya sürüldüğünde isminin farklı olabileceği anlamına geliyor.

BYD Han 9'un Özellikleri Nasıl Olacak?

BYD Han 9'un uzunluğu 5,1 metreyi aşacak. Bu bakımdan önceki modellerden çok daha büyük olacağı söylenebilir. Arabanın aks mesafesinin yani arka tekerleklerin merkezi ile arka tekerleklerin arasındaki uzaklık ise 3,1 metreye ulaşacak. Bu da özellikle arka tarafta diz mesafesinin oldukça geniş olacağına işaret ediyor.

Paylaşılan görüntüler, tavanda LiDAR sensörünün olacağını gösteriyor. Bu da Han 9'un gelişmiş otonom sürüş desteği ile birlikte geleceğini gösteriyor. Bu özellik, geniş bir görüş açısı elde etmeye yardımcı olacak. Böylece sürücüler de daha güvenli bir sürüş deneyimi elde edebilecek.

Yeni araba 800 voltluk bir sistemle gelecek. Dolayısıyla aracın çok hızlı bir şekilde şarj olacağını söylemek mümkün. Araç hem tamamen elektrikli hem de şarj edilebilir hibrit versiyonlarla birlikte satışa sunulacak. Ayrıca bu araba ile aynı dönem de Tang 9'un da tanıtılacağını belirtelim. Han 9 gibi o da farklı bir isimle piyasaya sürülebilir.