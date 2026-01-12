Çok Hızlı Şarj Olacak Araba Geliyor! Tarih Ortaya Çıktı

BYD, lüks segmentte konumlandırılacak yeni otomobili Tang 9'u duyurdu. Marka tarafından paylaşılan görüntüde araç net bir şekilde görünmese de arabanın silüeti sayesinde otomobilin ne kadar uzun olacağına dair söylentiler daha da güçlendi. Her ne kadar çoğu özelliği hâlâ belirsizliğini korusa da ortaya çıkan bilgiler en çok merak edilen sorulara yanıt sunuyor.

BYD Tang 9 Ne Zaman Tanıtılacak?

BYD Tang 9'un 2026 yılının ilk yarısında tanıtılması planlanıyor. Yeni modelin şu an her ne kadar adının sonunda "9" sayısı yer alsa da BYD isim önerilerine açık görünüyor. Bu da aracın kullanıcıların karşısına çok daha farklı bir isimle gelebileceği anlamına geliyor.

BYD Tang 9'un Özellikleri Nasıl Olacak?

BYD Tang 9, 2025 yılında Şanghay Otomobil Fuarı'nda sergilenen konsept araç Dynasty-D'nin seri üretim versiyonu olarak karşımıza çıkacak. Sızdırılan fotoğraf ve bilgilere göre arabanın uzunluğu 5,2 metreyi aşacak. Bu da onun oldukça uzun bir SUV arayışında olanların beklentisine doğrudan karşılık verecek bir model olacağını gösteriyor.

Araç tasarım açısından genel olarak Dynasty-D konseptini yansıtıyor. Bu tasarım, arabanın konuşulmasının başlıca sebeplerinden bir tanesi olacak fakat asıl yankı uyandıracak nokta, 800 voltluk bir sisteme sahip olması. Bu, arabanın çok hızlı bir şekilde şarj olmasına imkân tanıyarak bekleme süresini epey düşürecek.

Paylaşılan görüntülere baktığımızda aracın tavan tarafında LiDAR sensörleri görüyoruz. Bu, üst düzey otonom sürüş ve gelişmiş güvenlik sistemleri ile birlikte geleceğine işaret ediyor. Sürücüler açısından son derece faydalı olan bu sistem, geniş bir görüş açısı elde etmenize yardımcı olacak.