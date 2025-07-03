Türkiye'de En Çok Satılan SUV Arabalar: BYD, Togg'u Geçti!

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) otomobil satışlarına dair bir rapor paylaştı. Bu rapor, Haziran 2025 ve Ocak-Haziran 2025'te Türkiye'de en çok satılan SUV otomobil modellerini gözler önüne serdi.

Haziran ayında en çok satılan SUV otomobil 7 bin 235 satış adediyle Tesla Model Y, ocak-haziran döneminde en çok satılan SUV otomobil ise BYD Seal U oldu.Seal U, haziran ayında 4 bin 382 adet, ocak-haziran döneminde ise 18 bin 292 adet satıldı.

Tesla Model Y, haziran ayında en çok satılan elektrikli otomobiller listesinde de zirvede konumlandı. BYD Seal U ise o listede beşinci sırada yer aldı. Tesla Model Y'nin haziran ayında en çok satılan otomobiller listesinde de ilk sırada yer aldığını belirtelim.

İkinci sırada ise Togg T10X yer aldı. Yerli otomobilin geçtiğimiz ay 3 bin 98 adet, ocak-haziran döneminde ise 17 bin 101 adet satıldığı açıklandı. Üçüncü sırada Fiat Egea Cross konumlandı. Egea Cross haziran ayında 2 bin 402 adet, ocak-haziran döneminde ise 12 bin 822 adet satıldı.

Türkiye'de En Çok Satılan SUV Otomobiller