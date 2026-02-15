SUV Piyasası Karıştı: Chery Tiggo 7’de 214 Bin TL İndirim!

SUV pazarında fiyat rekabeti her geçen gün daha da sertleşirken Chery cephesinden dikkat çeken bir hamle geldi. Chery Şubat 2026 fiyat listesinde özellikle Tiggo 7 modelinde görülen kampanyalı anahtar teslim fiyatı segmentte taşları yerinden oynatabilecek seviyede. Listede yer alan rakamlar incelendiğinde 4x4 versiyonda ciddi bir nakit indirimi dikkat çekiyor. İşte detaylar…

Paylaşılan Şubat 2026 güncel fiyat listesine göre Chery Tiggo 7 2026 Prestige 4x4 1.6 TGDI 145 HP 7DCT versiyonu için tavsiye edilen anahtar teslim "liste fiyatı" 2 milyon 605 bin TL olarak listeleniyor. Ancak "Şubat ayına özel indirimli anahtar teslim fiyatı" 2 milyon 391 bin TL olarak belirtilmiş durumda. Bu da tam 214 bin TL’lik bir fiyat avantajı anlamına geliyor. Bu seviyede bir indirim özellikle dört çeker SUV tercih etmek isteyen kullanıcılar için önemli bir fırsat sunuyor.

Türkiye pazarında 4x4 SUV modelleri genellikle ciddi fiyat farklarıyla konumlandırılırken kampanya sayesinde aradaki makasın daraldığı görülüyor. Bu durum, Tiggo 7’nin fiyat-performans algısını güçlendirebilir. Aynı modelin 2026 Prestige 4x2 versiyonu 2 milyon 310 bin TL’den satışa sunulurken 2025 model 4x2 versiyonu ise 2 milyon 270 TL olarak listelenmiş durumda.

Bu tabloya bakıldığında, 4x4 versiyonun kampanyalı fiyatının 4x2 seçeneklere oldukça yakın bir seviyeye indiği görülüyor. Özellikle kış koşulları ve zorlu yol şartlarını düşünen kullanıcılar için bu fiyatlandırma stratejisi dikkat çekici olabilir. Markanın bir üst segmentte konumlanan modeli Chery Tiggo 8 tarafında ise 2025 model Prestige 1.6 TGDI 145 HP 7DCT versiyonunun tavsiye edilen anahtar teslim fiyatı 2 milyon 698 bin TL olarak paylaşılıyor. Tiggo 8 için tabloda ayrıca kampanyalı bir fiyat belirtilmemiş olsa da genel fiyat konumlandırmasının rekabetçi tutulduğu görülüyor.

Chery Şubat 2026 Fiyat Listesi

Chery Tiggo 8 2025 Prestige 1.6 TGDI 145 HP 7DCT: 2.698.000 TL

2.698.000 TL Chery Tiggo 7 Prestige 4x2 1.6 TGDI 145 HP 7DCT (2025): 2.270.000 TL

2.270.000 TL Chery Tiggo 7 Prestige 4x4 1.6 TGDI 145 HP 7DCT (2026): 2.605.000 TL / Kampanyalı Fiyat: 2.391.000 TL

Bunun yanında Chery'nin premium markası JAECOO markasında da 210 bin TL'ye varan indirimler yapıldı. JAECOO indirimli fiyat listesini incelemek isterseniz buraya tıklayınız. Ayrıca Chery'nin Türkiye pazarında OMODA ve JAECOO markalarını tek bir çatı altında toplamasına ilişkin yeni pazarlama stratejisi hakkında da bilgi almak isterseniz buraya tıklayabilirsiniz. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım.