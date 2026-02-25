BYD'nin 362 Beygirlik Aracının İç Tasarımı Sergilendi

BYD'nin kısa bir süre önce özellikleri açıklığa kavuşan elektrikli Song Ultra modelinin şimdi de iç kısmının görüntüleri paylaşıldı. Yayınlanan görüntüler, aracın özellikle konfor açısından beklentileri karşılayacağını gösteriyor. Geliştirme süreci zarfında uzun yolculuklarda rahat ettirecek bir tasarıma bağlı kalındığı anlaşılıyor.

BYD Song Ultra'nın İç Tasarımı Neler Sunuyor?

BYD Song Ultra, her şeyden önce keyifli bir yolculuk yapmaya odaklanıyor. Ön ve arka koltuklar birleştirilerek geniş bir alan elde edilebiliyor. Uzun seyahatlerde uygun bir yerde durup uyumak gerektiğinde oldukça yeterli olduğu söylenebilir. Ön kısımda minimalist bir tasarım anlayışı göze çarpıyor. Ortada BYD'nin klasik ekranı mevcut. Ayrıca çift kablosuz şarj ünitesi ve çift bardaklık bulunuyor.

BYD Song Ultra'nın Özellikleri Neler?

362 beygirlik BYD Song Ultra, 210 km/sa hıza ulaşmayı mümkün kılan 270 kW gücünde motora sahip. Kıyaslama yapmak gerekirse Song L DM-i modeli 160 kW, Song Pro DM-i modeli 120 kW, Song L EV modeli ise 230 kW gücüne sahip bir motorla beraber geliyor.

Araç tasarım açısından Song Pro DM-i ile önemli benzerlikler taşıyor. Öyle ki ızgara tarafındaki küçük farklılıklar dışında iki model arasında gözle görülebilir pek bir değişiklik yok. Arka tarafta BYD'nin "Chinese knot" tasarımını yansıtan bir stop lambası mevcut. 4850 mm uzunluğa sahip olan otomobilin ön tekerlekler ile arka tekerleklerinin arasındaki mesafe ise 2840 mm.

BYD'nin Blade bataryası ile birlikte gelen arabanın tavanında LiDAR sensörü gibi seçeneklerle geliyor. İsteğe bağlı olan bu seçenek, görüş alanı çok net olmasa bile lazer ışınları sayesinde çevreyi oldukça net bir şekilde görmeyi mümkün hâle getiriyor. Yağmurlu ve sisli havalarda tam olarak bir kurtarıcı olduğunu söylemek mümkün.

Aracın 75.6 kWh kapasiteli bataryası, CLTC standartlarına göre 620 kilometre menzil sunuyor. Öte yandan 82,7 kWh kapasiteli batarya seçeneği de mevcut ki bu da 710 kilometreye kadar menzil elde etmeye olanak tanıyor. Elbette ki CLTC, Çin'in kendi trafik koşullarına göre belirlenen kriterleri yansıtıyor. Türkiye'de WLTP standartlarına bağlı kalınıyor. Dolayısıyla Türkiye ya da Avrupa'da bu menzil seviyesine ulaşmanın pek mümkün olmadığını söyleyebiliriz.

BYD Song Ultra, Türkiye'ye Gelecek mi?

BYD'nin yakın zamanda Türkiye'deki yatırımlarını göz önünde bulundurduğumuzda elektrikli BYD Song Ultra'nın Türkiye'ye 2026 yılının sonunda ya da 2027 yılının başında gelmesinin mümkün olduğu söylenebilir ancak aynı isimde bir araç beklememek gerek. Song ismi daha çok Çin'de kullanılıyor. Türkiye'ye gelidğinde isminin farklı olması muhtemel.