BYD, 362 Beygirlik SUV Modelini Tanıttı! Dengeleri Altüst Edecek

BYD, Song serisinin en yeni üyelerinden birini tanıttı. Song Ultra olarak adlandırılan bu yeni model, mevcut SUV modellerindeki tek elektrikli motora göre çok daha güçlü motora sahip olması ile ön plana çıkıyor. Görünüm açısından birkaç küçük farklılığın haricinde Song L DM-i modeli ile benzerlik taşıyan araba, serideki diğer araçları geride bırakmayı başarıyor.

BYD Song Ultra Özellikleri

BYD Song Ultra, 362 beygir gücü üreten bir elektrik motoru ile beraber geliyor. 210 km/sa hıza ulaşabilen ve 270 kW gücünde motora sahip yeni otomobil, Song L DM-i modelinin 160 kW, Song Pro DM-i modelinin 120 kW, Song L EV modelinin ise 230 kW gücündeki motoruna göre ciddi avantaj sağlıyor.

Tasarım açısından biraz Song Pro DM-i'yi andırdığı söylenebilir. Izgara tarafındaki küçük farklılıklar dışında iki model arasında gözle görülebilir bir değişiklik bulunmuyor. Arabanın arka tarafında BYD'nin Chinese knot tasarımını yansıtan stop lambası bulunuyor. 4850 mm uzunluğa sahip olan bu aracın aks mesafesi yani ön tekerleklerin merkezi ile arka tekerleklerin merkezi arasındaki uzaklık ise 2840 mm.

Araçta BYD'nin Blade bataryası mevcut. Ayrıca tavanda LiDAR sistemi gibi seçeneklerle birlikte geliyor. İsteğe bağlı olan bu seçenek sayesinde çok net olmayan görüş alanına sahip olsanız bile lazer ışınları sayesinde çevrenizi çok net bir şekilde görmeniz mümkün. Özellikle sisli havalarda güvenlik açısından epey katkı sağlayabiliyor.

Aracın batarya kapasitesi henüz açıklığa kavuşturulmuş değil. Bu da menzil hakkında yorum yapmayı şu anlık zorlaştırıyor. Dolayısıyla daha çok şehir içi kullanıma mı uygun yoksa şehirler arasında yolculuk yapmayı da mı mümkün hâle getirdiği bir soru işareti olarak kalmaya devam ediyor.