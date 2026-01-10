Herkesin Gözü Bu Arabada! Sadece 10 Kişi Alabilecek

Alfa Romeo, son yıllardaki en özel çalışmalarından biri olarak görülen Giulia Quadrifoglio Luna Rossa modelini sahipleri ile buluşturmaya hazırlanıyor. Mühendislik harikası olarak nitelendirilebilecek özellikleri ile dikkatleri üzerine çeken bu arabaya yollarda rastlamak pek mümkün olmayacak. Öyle ki araca sadece 10 kişi sahip olabilecek. Bu da onu oldukça nadir yapıyor.

Giulia Quadrifoglio Luna Rossa Özellikleri

Alfa Romeo'nun bu özel sürümü, klasik Quadrifoglio modelinin 505 beygirlik gücünü 520 beygir gücüne ulaştırıyor. 2,9 litrelik çift turbo V6 motora sahip olan model, gücü arka tekerleklere aktarıyor. Ayrıca Bottegafuoriserie tarafından geliştirilen yeni düşük sürtünmeli aerodinamik sistemle birlikte geliyor. Böylece standart modele kıyasla 5 kat daha fazla yere basma kuvveti elde ediyor.

Adı 38. America's Cup'ta yarışacak olan yelken takımı Luna Rossa Prada Pirelli'den gelen yeni aracın kaput ve tavanı genel beyaz renklerle uyum sağlayan siyah renklerle birleşiyor. Bu hoş birleşim kendini aracın iç kısmında da gösteriyor. Kırmızı ve siyah tonlarının yarattığı kontrastın hâkim olduğu arabada Sparco koltuklar tercih edildi.

Genel olarak bakıldığında Luna Rossa sürümünün mevcut modele yalnızca daha etkili bir dokunuş katmakla sınırlı kalmadığı, performans açısından da önemli bir yenilik getirdiği görülüyor. Tüm bunlardan dolayı arabaya sahip olmak isteyen kişi sayısının oldukça fazla olduğu söylenebilir ama ne yazık ki bu otomobil nadir bulunabilen araçlar grubunda yer alıyor.

Bu otomobil dünya genelinde yalnızca 10 adet üretilecek. Aslına bakılacak olursa yollarda görmenizin pek de mümkün olmadığı bu otomobil, Alfa Romeo'nun son yıllarda ürettiği ilk özel sürüm değil. Marka, geçtiğimiz ay dünya çapında sadece 63 adet ile sınırlı olan Giulia ve Stelvio'nun Collezione versiyonlarını sergiledi.