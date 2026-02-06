Yasaklandı: BYD 1.2 PureTech'e Gönderme Yaptı!

Çinli otomobil üreticisi BYD, farklı reklam stratejileri ile pek çok ülkede bilinirliğini arttırmaya çalışıyor. Örneğin Türkiye'ye özel olarak "Bugün, Yarın, Daima" sloganını kullanan marka global çapta da "Build Your Dreams" sloganını kullanmakta. Ancak Çinli firma İtalya'da daha farklı bir reklam stratejisi izlemeye karar verdi.

Bu kapsamda İtalya'da Stellantis Grubu'nu gözüne kestiren BYD, Stellantis Grubu markaları tarafından son dönemlerde sıkça kullanılan ve kronik sorunları sebebiyle çok kez eleştiri yağmuruna tutulan 1.2 PureTech motorlarını hedef aldı. Devam eden süreçte reklam kampanyası yasaklandı. İşte konuyla ilgili detaylar...

BYD'nin Peugeot Reklamı Pahalıya Patladı! Reklam Yasaklandı!

BYD, İtalya'da farklı bir reklam kampanyası yapmaya başladı. “Operation Purefication” adıyla başlatılan kampanyaya göre yağ banyosunda çalışan triger kayışa sahip bir otomobiliniz varsa takas yapmak istediğinizde 10 bin euroya varan nakit indirimi sunuluyordu.

Bu kampanya aslında doğrudan Stellantis Grubu bünyesinde yer alan 1.2 PureTech motorlu araçları hedef alıyor. Zira bu otomobillerin triger kayışları alışılmışın dışında bir yağ banyosu içerisinde hareket ediyor. Bu temelde iyi bir fikir olarak gözükse de maalesef kullanıcılar için pek yararlı değil.

Zira bahsi geçen motorların triger kayışlarının değişim vakitleri diğer otomobillere göre daha kısa. Bu da daha fazla bakım maliyeti anlamına gelmekte. Ayrıca bu kayış sisteminin sahip olduğu sorunlar sebebiyle pek çok tüketici otomobillerine sıfır sandık motor almak veya rektefiye işlemi yaptırmak zorunda kaldı.

BYD bu müşterileri odak noktasına alarak Operation "Pure"fication adı verdikleri kampanyayı başlattı. Tabi isim veya görsellerde direkt olarak Stellantis Grubu hedef alınmıyor ancak ufak detaylar da kendini ele vermiyor değil. Konuyla ilgili olarak Stellantis’in şikayeti üzerine İtalya Reklam Özdenetim Enstitüsü (IAP) devreye girdi.

Yapılan incelemede kampanyanın rakip bir markayı dolaylı şekilde hedef aldığı, yanıltıcı mesajlar içerdiği ve haksız karşılaştırmalı reklam sınırlarını aştığı sonucuna varıldı. Bunun üzerine BYD’nin söz konusu reklamları durduruldu.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...