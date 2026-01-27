54 Milyon TL'lik Mustang'in Gücü Ortaya Çıktı! Dudak Uçuklatıyor

Otomobiller için başlatılan açık artırmalarda sıkça 6 haneli sayıların üzerine çıkıldığı görülüyor. 2026 model Mustang Dark Horse SC için de benzer bir durumdan bahsetmek mümkün. Öyle ki bu özel araba normal fiyatının 10 katının üzerinde bir fiyata alıcısını buldu. Dahası, söz konusu açık artırmada arabanın beygir gücü de ortaya çıktı.

Mustang Dark Horse SC'nin Beygir Gücü Ne Kadar?

Ford'un üst düzey yöneticisi Matt Simpson'ın açık artırmada öncesinde paylaştığı bilgilere göre Mustang Dark Horse SC, 5,2 litrelik süperşarjlı V8 motora sahip. Bu motor, 700 beygir gücünün de çok üzerinde ki standart Dark Horse modelinin 500 beygir, Mustang GTD'nin 815 beygir olduğunu göz önünde bulundurursak aracın beygir gücünün 750-790 arasında olması bekleniyor.

Temelde tüm SC modelleri aynı motora sahip olsa da açık artırmaya çıkarılan araba, Track Pack ve Carbon Pack'i bir araya getiren, sadece siyah (shadow black) veya beyaz (Oxford white) renklerinde sunulan Track Pack Special Edition versiyonu ile standart modelden bir üst seviyede konumlandırılıyor.

Bu, aracın GTD'den alınan ve pistte yükske ısınmaya dayanıklı Brembo karbon frenlere, 20 inçlik karbon fiber jantlara sahip olduğu anlamına geliyor. Öte yandan arabanın kanadı, 290 km/sa hızda yaklaşık 280 kg yere basma kuvveti üretiyor. İç tarafa geçtiğimizde Recaro koltuklar ve Alcantara döşemeler ile karşılaşıyoruz.

Mustang Dark Horse SC Ne Kadara Satıldı?

İlk seri üretim Mustang Dark Horse SC, 1,25 milyon dolara (54 milyon 239 bin 370 TL) satıldı. Normal şartlarda bu aracın satış fiyatının 100 bin dolar (4 milyon 339 bin 317 TL) civarında olması bekleniyor. Orijinal fiyat etiketi bile oldukça yüksek olsa da açık artırmaya sunulan versiyonu, bunun yaklaşık 10-12 katına denk geliyor. İlk seri üretim araba olması ve satıştan elde edilen gelirin tamamının vakfa bağışlanacak olması gibi nedenlerle satış işlemi oldukça yüksek bir fiyat karşılığında gerçekleştirildi.