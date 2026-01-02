Çinliler Ezdi Geçti: Dünyanın En Büyük Elektrikli Otomobil Üreticisi Tesla Değil

Dünyanın en büyük elektrikli otomobil üreticizi BYD, Tesla'yı ezdi. 2025 yılında sattığı araç sayısını açıklayan şirket, en büyük rakibine yüzde 40'a yakın fark atmayı başardı. Modern elektrikli araçların mucidi sayılabilecek şirket ile en büyük rakibi arasındaki makas açıldı.

BYD, Tesla'yı Ezdi Geçti

Elektrikli otomobil pazarındaki rekabet her geçen gün artıyor. Çok değil sadece birkaç yıl önce pazarın büyük bir kısmını tek başına Tesla tarafından domine ediliyordu. Günümüzde ise çok daha fazla şirket ve model var.

Üstelik bu şirketler Tesla'yı bile geride bırakmayı başardı. BYD, 2025'te elektrikli araba satışlarını bir önceki yıla kıyasla yüzde 28 artırarak 2.25 milyonun üzerine çıkardı. Tesla ise henüz bu sayının kaç olduğunu açıklamadı.

Ancak uzmanlar en iyimser senaryoda bile şirketin 1,65 milyon elektrikli araba satmış olmasını öngörüyor. Bu da iki şirket arasında yüzde 40'a varan bir fark anlamına geliyor. Elbette ki bu farkın birkaç nedeni var.

Bunlardan en önemlisi fiyat. Tesla yıllar içinde oldukça ucuzlasa da hala pahalı kabul edilen birkaç modele sahip. BYD'nin ise elektrikli araç skalasında onlarca farklı model var. Şirket, A'dan Z'ye her kullanıcıya hitap ediyor.

Bu da özellikle Türkiye gibi alım gücü düşük olan ülkelerde insanların tercihlerini BYD'den yana sunmasına neden oluyor. Üstelik bu uygun fiyata rağmen pek çok BYD modeli rakiplerinde olmayan özellikler sunuyor.

Direksiyon ve koltuk ısıtma gibi geleneksel otomobil makarlarında ekstra para ödemeniz gereken özellikler, BYD gibi Çinli üreticiler ek bir ücret istemeden sunuyor. Bu da fiyat/performans dengesini önemli ölçüde iyileştiriyor.

Tesla buna karşılık olarak 2025'te uygun fiyatlı bir model tanıttı. Ancak tasarruf etmek amaçlı yapılan tercihler, kullanıcılar tarafından pek de hoş karşılanmadı. Ayrıca Elon Musk'ın politik faaliyetleri de Tesla'ya yaramadı.

ABD Başkanlık seçimlerinde Donald Trump'ı destekleyen Musk, halkın yüzde 50'sini arkasına alsa da kalan yüzde 50'sini düşman edindi. Ne yazık ki Musk'ın karşısına aldığı yüzde 50 elektrikli araba teknolojilerine daha ılımlı bakan sol kesimden oldu.

Ayrıca Trump'ın agresif politikaları ve insanların kazanması için Musk'ı suçlaması da Kanada'da ve Avrupa ülkelerinde Tesla'nın satışlarına zarar verdi. Tesla'nın durumu tüm bu olumsuz gelişmelere rağmen oldukça iyi. Ancak şirketin bir daha zirvede olup olamayacağı belirsiz.