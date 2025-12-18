BYD Müşterileri Şikayetçi! Teslim Tarihleri Uzadıkça Uzadı!

Önümüzdeki dönemlerde Manisa'da kurmaya başladığı yeni fabrikasında üretime başlaması beklenen BYD bu kez gündeme teslimat tarihi sorunlarıyla geldi. Markanın müşterileri satın aldıkları araçları teslim alma noktasında büyük sorunlar yaşıyor. İşte konuyla ilgili detaylar...

BYD Teslimat Tarihlerinde Büyük Sorun! Tarihler Belirsiz!

Türkiye'ye geçtiğimiz yıllarda giriş yapan ve ardından fabrika yatırımlarıyla gündeme gelen Çinli otomobil markası BYD müşterilerinin teslimat tarihi sorunlarıyla gündeme geldi. Sosyal medya ve bloglar üzerinden yapılan paylaşımlarda BYD müşterilerinin araçlarının teslimat tarihi noktasında büyük sıkıntılar yaşadıklarını bildiriyor.

İddialara göre bazı BYD modelleri Türkiye’ye giriş yapmasına rağmen gümrük aşamasında beklemeye alındı. Bu nedenle bayiler müşterilere net bir teslim tarihi sunamıyor. Sürecin uzaması bazı alıcıların siparişten vazgeçmesine kadar ilerlemiş durumda. Hatta teslimat tarihi verilemediği için kapora iadesi yapan bayiler olduğu da konuşuluyor.

Kulislere yansıyan bilgilere göre teslimatların şubat ayına kalması ihtimali masada. Yaşanan bu belirsizlik BYD’nin Manisa’da kurmayı planladığı fabrika yatırımını da yeniden gündeme getirdi. Hatırlanacağı üzere Çinli üretici 2024 yazında Türkiye’de büyük ölçekli bir üretim tesisi kuracağını açıklamış ve bu taahhüt karşılığında gümrük vergisi ve ek vergilerden muaf tutulmuştu.

Ancak aradan geçen zamana rağmen fabrika sahasında kayda değer bir ilerleme görülmedi. Öte yandan daha önce Türkiye’ye öncelik verileceği ifade edilse de son dönemde üretim ekipmanlarının Macaristan’daki tesise taşındığına dair haberler dikkat çekti. Avrupa üretiminin burada başlayacak olması Türkiye planlarının ne aşamada olduğu sorusunu daha da güçlendirdi.

Teslimat sorunlarının bu gelişmelerle bağlantılı olup olmadığı ise henüz netlik kazanmış değil. BYD cephesinden konuya ilişkin resmi bir açıklama yapılmazken yaşananlar markanın Türkiye stratejisine dair soru işaretlerini artırmış durumda.

