İkinci El Piyasası Düşüyor Mu? Kasım Ayı Verileri Açıklandı!

İkinci el otomobil pazarı Kasım ayında, sıfır otomobil kampanyaları ve yaşanan gümrük vergi değişimleriyle birlikte yılın 10 ayına oranla farklı bir eğilim gösterdi. Zira geçtiğimiz hafta Fiat Egea'da yapılan 200 bin TL indirim fırsatının yanında Togg gibi diğer markaların da yaptığı faizsiz kredi fırsatı ikinci eldeki talebi düşürdü. İşte detaylar...

İkinci El Talebinde Şok Düşüş!

Sahibinden.com tarafından yayınlanan verilere göre Kasım ayında otomobil talebi bir önceki aya göre yüzde 7’nin üzerinde geriledi. Satılık araç ilanlarının yayında kalma süresi 21 güne yaklaşarak araçların eskisine göre daha geç satıldığını ortaya koydu. Satılan otomobil sayısındaki düşüş ilan sayısındaki azalmadan çok daha sert oldu.

Bu durum piyasada alıcıların daha temkinli yaklaştığını net bir biçimde gösteriyor. Fiyat tarafında ise kafa karıştıran bir tablo var. Ortalama otomobil fiyatı geçen yıla göre yüzde 22’nin üzerinde artarak 1,1 milyon TL seviyesine çıktı. Ancak enflasyon hesaba katıldığında yani reel fiyatlara bakıldığında düşüş sürüyor. Burada reel miktardan kasıt bilerek aracın ederinden daha fazla fiyat yazılmış ilanların kapsam dışında bırakılmış hali.

Özetle fiyat etiketleri yükselse de alım gücü açısından araçlar ucuzlamaya devam ediyor. Segmentlere bakıldığında en hızlı fiyat artışı B, C ve D sınıfında görülürken, E sınıfı araçlar görece daha sınırlı bir artış yaşadı. Model yılına göre değerlendirildiğinde ise eski araçlarda artış daha zayıf kalırken yeni ve genç araçlarda fiyatlar hâlâ yüksek seviyelerde seyrediyor.

2024 model ikinci el araçlarda ise aylık bazda küçük bir fiyat geri çekilmesi dikkat çekiyor. Yakıt türlerinde benzinli ve dizel araçlar fiyat artışında başı çekerken, elektrikli otomobiller sınırlı artışla ayrıştı. Elektrikli araçlar hâlâ en pahalı grup olsa da fiyat artış hızının yavaşlaması dikkat çekiyor.

Genel tabloya bakıldığında piyasada arz var ancak alıcı sayısı azalıyor. Bu da önümüzdeki dönemde pazarlık paylarının artabileceğine yani fiyatların düşeceğine işaret ediyor. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım.