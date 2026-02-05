BYD, Türkiye'den Çekilecek mi?

Dünyanın en büyük otomobil üreticilerinden biri olan BYD'nin Türkiye operasyonlarını sonlandırdığı iddia edildi. Peki bu haber gerçeği yansıtıyor mu? Bir süredir Türkiye'de fabrika kurması ve üretime başlaması beklenen şirket, Türkiye'den çekilecek mi?

BYD, Türkiye'den Çekilecek İddiaları Gerçeği Yansıtıyor mu?

BYD'nin Türkiye macerası çok değil bundan birkaç yıl önce başladı. Pek çok yeni markanın aksine hızlıca benimsenen BYD, özellikle de ATTO 3 modeliyle geniş bir kullanıcı kitlesine ulaştı. Öyle ki şirket artan rekabete rağmen geçtiğimiz yıl Türkiye'de 45.537 adet otomobil satışı gerçekleştirdi ve bir kez daha en çok satan otomobil markalar arasına girmeyi başardı.

Üstelik BYD'nin Türkiye planları sadece satış ile sınırlı değil. Şirket, Temmuz 2024'te imzaladığı anlaşma kapsamında ülkemize 1 milyar dolar yatırım yapacak. Bu doğrultudaki ilk hamle ise Manisa'da kurulan fabrika olacak. 2026 sonunda açılması ve yıllık 150 bin araç kapasitesine ulaşması planlanan tesis, Türkiye'yi elektrikli araç üretim üssü yapmayı amaçlıyor.

Peki halihazırda satışlar iyiyken ve fabrika için çalışmalar devam ederken "BYD, Türkiye operasyonlarını sonlandıracak" iddiası nereden çıktı? Aslında bu iddia bir sosyal medya kullanıcısına dayanıyor. Bir sektör sızıntısı olarak lanse edilen bu iddiayı destekleyen herhangi bir kanıt şimdilik yok.

Belirtmekte fayda var ki böylesine büyük gelişmelerin resmi duyurudan önce sızması pek de sürpriz değil. Yani her iddia gibi bunun da gerçek olma ihtimali var. Ancak ne BYD cephesinden ne başka kaynaklardan konuyla ilgili bir başka bilgi gelmedi. Ayrıca mevcut şartlar da BYD'nin çekilmesi için herhangi bir gerekçe sunmuyor.

Yine de gelişmeleri takip etmeye devam edeceğiz. BYD'den konuyla ilgiili bir açıklama geldiği an içeriğimizi güncelleyeceğiz. Ayrıca daha güvenilir kaynaklardan gelen paylaşımları da bildireceğiz.