Robot Süpürge Devi, Yeni Arabalarını Tanıttı! Tesla'ya Rakip Olacak

Robot süpürge ve akıllı ev aletleri ile tanınan Dreame Technology, otomobil sektörüne çok iddialı modellerle birlikte giriş yaptı. Şirketin CEO'su Yu Hao, Star Motor'un tanıtımında sektöre dair ne tür planları olduğuna ayrıntılı bir şekilde değindi. Paylaşılan yol haritasına göre bu alanda öne çıkan markalardan biri hâline gelmekte oldukça kararlı görünüyor.

Star Motor Neler Sunuyor?

Dreame tarafından yeni tanıtılan Star Motor serisi, Star T08, Star T08L ve Star D09 modellerini kapsıyor. Bunlardan ilki olan T08, her türlü arazi koşuluna uygun şekilde hareket edebilen ve performans odaklı bir şekilde tasarlanan bir aral olarak ön plana çıkıyor.

T08L de T08 gibi zorlu arazi koşullarına uyum sağlayan bir model olarak geliştirildi. İsminden anlaşılacağı üzere daha büyük bir araba olarak geliyor. Ayrıca T08'e göre gerek dayanıklık gerek performans bakımından daha etkili bir sonuç vermesi bekleniyor. Öte yandan D09 modeli de altı kişilik bir SUV model olarak konumlandırılıyor.

Markanın açıklamasına göre Star Motor araçları, teknolojik açıdan pek çok yenilik sunacak. Bunların başında süper şasi teknolojisi gelecek. Çift yönlü 24 derecelik arka tekerlek yönlendirme sistemine sahip olacak. Bu sistem sayesinde 5 metreden daha az dönüş yarıçapı sunacak. Daha basit bir şekilde ifade etmek gerekirse dar alanlarda çok iyi manevra yapabileceğini söylemek mümkün.

Tüm bunlara ek olarak marka, akıllı enerji geri kazanım sistemini de duyurdu. Dünyada bir ilk olduğu belirtilen bu sistem, sürücünün davranışlarını analiz ederek enerji kazanım verimliliğini yüzde 18 oranında artırıyor. Bunun yüksek hız menzilini de yüzde 12 uzatması bekleniyor. Ayrıca her tekerlek için ayrı bir motor da vadedilen özellikler arasında yer alıyor.