BMW'den Yeni Rekor! Her 57 Saniyede Bir Araba Üretiyor

BNW'nin Regensburg fabrikası, büyük bir rekorun altına imza attı. Öyle ki marka, fabrikanın 2025 yılında yüz binlerce araba ürettiğini ve bununla birlikte Regensburg'u Avrupa'nın en yüksek üretim hacmine sahip otomobil fabrikası hâline getirdiğini açıkladı. Üretimi gerçekleştirilen otomobillerin önemli bir kısmını ise elektrikli araçlar oluşturuyor.

BMW, Üretim Rekoru Kırmayı Başardı

Regensburg fabrikası, 2025 yılında 356 bin 901 araba üreterek yıllık bazda yeni bir üretim rekoru kırdı. Fabrikada her 57 saniyede bir otomobil üretim hattından çıkıyor. Bu da günlük olarak yaklaşık 1.400 araca denk geliyor. Geride bıraktığımız bu yıl içinde 266 bin adetten fazla BMW X1, 90 bin adetten fazla BMW X2'nin üretimi gerçekleştirildi.

Toplam üretimin 150 binden fazlası tam elektrikli ya da hibrit modellerden oluştu. Arabaların 55 bini Almanya'da kalırken 100 binden fazlası ise diğer ülkelere gönderildi. Aktarılan bilgilere göre 2019 yılından bu yana uygulanan verimlilik odaklı stratejiler sayesinde fabrikanın maliyetlerinde de yüzde 25'ten fazla düşüş meydana geldi.

2025 yılının başından bu yana yeni araçlar banttan çıktıktan sonra yükleme alanına sürücü olmadan kendi kendine gidebiliyor, montaj kalite kontrol gibi artık aktif olarak yapay zeka kullanılıyor. Öte yandan trafik kontrol sistemi ile parça tedarik ve lojistik akışı da daha hatasız bir şekilde yönetilebiliyor.

Bu fabrikanın açıldığı günden bu yana toplam 8,7 milyon araba üretildi. 2026 yılındaysa 9 milyonuncu arabanın üretim bandından indirilmesi hedefleniyor ki şu anki gidişata bakılacak olursa 2026 sona ermeden önce bu başarının elde edilmesi kaçınılmaz olabilir. Peki, sizin bu konu ile ilgili görüşleriniz neler? Düşüncelerinizi yorumlar kısmından paylaşmayı unutmayın.