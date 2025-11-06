BYD'nin Türkiye Fabrikasında Üretilecek İlk Model Belli Oldu!

BYD’nin Manisa’daki fabrika planı uzun süredir gündemdeydi. İmzalar atılmasına rağmen inşaatın başlamaması, hatta yatırımın iptal edileceğine dair söylentiler bile ortaya çıkmıştı. Ancak Çinli üretici sessizliğini bozdu ve Türkiye’de üretilecek ilk modelini resmen açıkladı. İşte detaylar...

BYD Türkiye Fabrikasında Üretilecek İlk Model Belli Oldu!

BYD Başkan Yardımcısı Stella Li, 5 Kasım’da Çin’de düzenlenen bir etkinlikte yaptığı açıklamayla tüm söylentilere nokta koydu. Li, Seal U DM-i adlı şarj edilebilir hibrit SUV modelinin Türkiye’de üretilecek ilk araç olacağını duyurdu. Böylece markanın Manisa tesisinde hangi modelle üretime başlanacağı da netlik kazandı.

BYD yönetimi ayrıca şu anda Avrupa’da yalnızca tam elektrikli versiyonu satılan Atto 3 modelinin de hibrit (DM-i) versiyonunun Türkiye’de üretilebileceğini gündeme aldı. Atto 3, yılın ilk dokuz ayında 10 binden fazla satışla Avrupa’nın en çok tercih edilen kompakt elektrikli SUV’larından biri oldu.

Seal U DM-i ise bu yılın ilk dokuz ayında 55 binden fazla satışla BYD’nin Avrupa’daki en popüler modeli haline geldi. Eylül ayında satış ivmesini artıran model hem ay genelinde hem de yılın ilk üç çeyreğinde Avrupa’nın en çok satan şarj edilebilir hibriti olmayı başardı. Böylece Volkswagen Tiguan’ın uzun süredir elinde tuttuğu unvanı da devraldı.

BYD’nin Türkiye yatırımı sadece üretim değil aynı zamanda stratejik bir vergi manevrası anlamına geliyor. Avrupa Birliği, Çin’de üretilen hibrit araçlara yüzde 10 tamamen elektriklilere ise yüzde 27’ye varan ek gümrük vergisi uyguluyor.

BYD Türkiye’de üretim yaparak bu vergilerden kaçınacak ve Avrupa pazarına daha rekabetçi fiyatlarla giriş yapabilecek. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlar bölümünde bizimle paylaşmayı unutmayın...