Dünyanın En Hızlı Otomobili Belli Oldu: Ne Bugatti Ne de Ferrari!

Çin merkezli otomotiv devi BYD, kısa bir süre önce katıldığı 2025 Guangzhou Otomobil Fuarı'nı adeta bir gövde gösterisine dönüştürdü. Ülkemizde BYD Seal U Dm-i ve Atto 3 gibi modellerle tanınan marka, geçtiğimiz aylarda tanıttığı U9 Xtreme isimli hız canavarı otomobilini bu fuarda ilk kez sergiledi.

Marka, eylül ayında düzenlediği lansmanda yeni aracının dünyanın en hızlı seri üretim otomobili olduğunu iddia ediyordu. Nitekim fuarda yapılan testler aracın bu unvanını kanıtladı. BYD U9 Xtreme artık resmi olarak gezegenin en hızlı seri üretim aracı olarak tanımlanıyor. İşte detaylar!

496 km/sa Hıza Ulaşarak Rekor Kırdı

Yeni U9 Xtreme, katıldığı fuarda tam tamına 496.22 km/sa hıza ulaşarak rekor kırdı. Öyle ki hiper otomobil bu performansıyla Bugatti Chiron gibi efsanevi modellerin bile önüne geçerek dünyanın en hızlı seri üretim aracı unvanını kazandı.

BYD U9 Xtreme'in Özellikleri

Çinli markanın yeni gözdesi neredeyse 3.000 beygir güç üretebilen dört motorlu özel ünitesi sayesinde bu inanılmaz hıza ulaşabiliyor. Otomobilin teknik kalbinde ise BYD'nin ünlü 4x4 çekiş sisteminin yenilenen bir versiyonu bulunuyor.

Buna ek olarak, gelişmiş DiSus-X gövde kontrol sistemi, özel aerodinamik parçalar ve karbon fiberle kaplı dış kabuk da aracın hız performansına artıran diğer detaylar olarak dikkat çekiyor. Otomobilin devasa kanatları, havalandırmalı kaputu ve büyük arka difüzörü ise 500 km/s hıza yaklaşırken bile dengenin korunmasına yardımcı oluyor.

U9 Xtreme'in frenleme sistemi titanyum alaşımlı kaliperler ve özel bir karbon-seramik kitiyle donatılmış durumda. Ayrıca, araca özel olarak geliştirilen yarı-slick GitiSport e·GTR2 PRO lastiklerin de 500 km/s hızı desteklediğini belirtelim.

Batarya tarafında ise aşırı deşarj yükleri için özel olarak tasarlanan yeni 30C Blade batarya yer alıyor. Çift katmanlı soğutma sistemi ve düşük dirençli hücrelerle geliştirilen bu pil, devasa motor kurulumunun anlık ve yüksek güç talebini sorunsuzca karşılayabiliyor.

Sınırlı Sayıda Üretildi

Yeni U9 Xtreme rekor performansının yanı sıra nadirliğiyle de öne çıkıyor. Yalnızca 30 adet üretileceği belirtilen bu özel modelin daha ilk müşterisine teslim edilmeden koleksiyon değeri kazandığını söyleyebiliriz. Fiyatının bir milyon doların altında olması beklenen hiper otomobilin ne zaman yollarda olacağı ise hala merak konusu.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım.