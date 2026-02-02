BYD'den Yeni Otomobil Markası: Uygun Fiyatlı Olacak!

Çinli otomobil markası BYD, yepyeni bir marka ile pazara tekrar giriş yapmayı planlıyor. İlk çıktığı dönemde satış rekorları kıran marka son dönemde yaşadığı mali zorlukları yeni bir can ile aşmayı planlıyor. Peki BYD'nin yeni fiyat performans markası Linghui hangi modelleri piyasaya sürecek? İşte detaylar...

BYD’den Yeni Hamle: Teknoloji Odaklı “Linghui” Markası Geliyor!

Çin pazarının devleri arasında yer alan BYD farklı bir strateji ile pazara yeniden giriş yapmayı hedefliyor. Markanın Çin pazarındaki satışları son 7 aydır düzenli olarak düşüyor. Bu kapsamda Temmuz 2025'ten beridir düşüş yaşayan BYD, 2024 yılına kıyasla 2025 yılında yüzde 29 düşüş kaydetti.

Bunun yanında 2026 yılında ise sevindirici rakamlar görüldü. Ocak ayında ithalatta hedeflenen 100 bin rakamı aşıldı. Ancak bu başarının sürdürülebilir olmasını isteyen BYD yeni yılda risk almadan ilerlemek istiyor.

Bu kapsamda tamamen müşteri ve teknoloji odaklı yeni bir marka pazara giriş yapacak. BYD çatısı altında faaliyet gösterecek olan Linghui temelde fiyat performans odaklı otomobil arayan tüketiciler için olacak.

Yeni marka Türkiye ve Avrupa pazarında yer alacak mı sorusuna ise şu anda ne evet ne de hayır cevabı verebiliyoruz. Zira Linghui Çin iç pazarındaki dengeleri oturtmak adına çıkış yapacak. Ancak BYD'nin Çin'de tutan modelleri Avrupa pazarında da satışa sunma stratejisi bu marka için de geçerli olabilir.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...