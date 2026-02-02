1000 Beygirden Fazla Güç Sunan Araba Geliyor! 692 KM Menzil ve Dahası

Jaguar'ın dikkatli üzerine çeken konsept arabası Type 00'ın seri üretim versiyonu ile ilgili yeni bilgiler ortaya çıktı. Markanın geleceğini şekillendirmesi beklenen bu tamamen elektirkli otomobil, gerek performansı gerek şık tasarımı ile otomobil tutkunlarının yeni ilgi odağı hâline gelecek.

Seri Üretim Jaguar Type 00'ın Özellikleri Nasıl Olacak?

Jaguar, Type 00'ın seri üretim versiyonunun menzil artırıcı görevi üstlenen benzinli motorla birlikte geleceği iddialarını yalanladı. Tamamen elektrikli bir model olarak karşımıza çıkacak olan yeni otomobil, üç motorlu bir sistemle piyasaya sürülecek. Aracın 1000 beygirden fazla güç ve 1.356 Nm tork sunması bekleniyor.

Yaklaşık 120 kWh kapasiteli bir bataryaya sahip olacağı belirtilen aracın EPA standartlarına göre 644 kilometre, WLTP standartlarına göre 692 kilometre menzil sunacağı söyleniyor. 800 voltluk sistemle birlikte gelecek araba yalnızca 15 dakikalık şarjla 321 kilometre menzil elde edebilecek. Bu da uzun bir süre beklemeden yola devam edilebileceği anlamına geliyor.

Yeni araç yaklaşık 5,2 metre uzunluğunda olacak. Büyük yapısına rağmen arka tekerlekten yönlendirme, havalı süspansiyon ve aktif sönümleyiciler sayesinde oldukça etkili bir sürüş sunacak. Uzunluğu sadece 1,4 metre olacak arabanın ön tekerlek ile arka tekerlek arasındaki mesafe ise 3,2 metre olacak.

Bu otomobil, sürücülerin karşısına 23 inçlik büyük jantlarla birlikte çıkacak. Konsept modelde olduğu gibi seri üretim versiyonunda da arka cam yer almayacak. Gelişmiş kamera sistemleri sayesinde görüş alanı sağlanacak. Bunun eksikliği ayrıca cam tavanla karşılanacak. Bu cam tavan, önden arkaya doğru uzanacak. Hem iç kısmı daha iç açıcı hâle getirecek hem arka camın eksikliğini aratmayacak. Sergilenen konsept çalışmasının aksine bu modelde günlük kullanıma daha uygun dört kapılı bir yapı göreceğiz.