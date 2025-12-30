BYD'nin Sır Gibi Saklanan Canavarı Yollarda! 520 KM Menzil ve Dahası

Çinli otomobil devi BYD'nin âdeta sır gibi saklanan yeni canavarı Yuan Max modeli sonunda yollarda görülmeye başlandı. Çok uzun bir mesafe katedebilecek olan bu model, menzil endişesini ortadan kaldırarak sürücülere keyifli bir yolculuk deneyimi sunmaya hazırlanıyor. Etkileyici özellikleri sayesinde yeni ilgi odağı otomobiller arasına katılması muhtemel görünüyor.

BYD Yuan Max'in Özellikleri Nasıl Olacak?

Elektrikli otomobilin dış tasarımı, BYD'nin Dynasty serisine aşina olanlara çok tanıdık gelecek. Ön kısımda yanlara doğru uzanan ince far yapısı ile dikkat çekecek olan bu otomobilin alt kısmında motor ve bataryanın soğumasına yardımcı olan bir hava girişi olacak. Bu da söz konusu detayların sadece işlevsellik sağlamakla sınırlı kalmayacağını, bununla birlikte aracın şık görünmesine de yardımcı olacağı anlamına geliyor.

Kendine özgü stilini bu modelde de korumayı tercih eden BYD, yeni otomobilinde geniş bir boşluk sunan kapı kolları tercih ediyor. Ayrıca mekanik açma özelliği sayesinde kullanım kolaylığı sağlamakla sınırlı kalmıyor, güvenlik bakımından da ileri düzey bir deneyim sağlıyor.

Yeni modelde klasik yan aynalar bulunuyor. Tavan kısmında ise hem şık görünen hem de yükünüzü taşımak için kullanabileceğiniz özel tavan çıtası mevcut. Ön çamurluklara yerleştirilen özel kameralar ise kör noktada kalan diğer araçları kolay bir şekilde fark etme imkânı tanıyor.

Tavanın yüksek yapılı olması, içinin de yolcuların daha konforlu bir deneyim elde edebileceğini gösteriyor. Ayrıca otomobilin bagaj kısmına eklenecek ekstra koltuklarla birlikte 7 kişilik bir versiyonunun sunulması da muhtemel. Dolayısıyla kalabalık aileler tarafından da ideal seçenekler arasında yer alabilir.

Bu yeni arabanın ihtiyaçlara göre iki farklı versiyonlarla birlikte geleceği söyleniyor. Standart versiyon yaklaşık 188 beygir gücüne ssahip motor ve tek şarjla 430 kilometre yol yapmanıza imkân tanıyan bir batarya içerebilir. Daha çok güç ve uzun yol yapmak isteyenlerinse 215 beygir gücünde motor ile yaklaşık 520 kilometre menzil sunan versiyonu tercih etmesi mümkün olabilir.