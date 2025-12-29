Yeni Peugeot 408 Ne Zaman Tanıtılacak? Tarih Belli Oldu!

Peugeot cephesinden Türkiye pazarını yakından ilgilendiren yeni bir açıklama geldi. Markanın en çok satan modellerinden biri olan 408’in yeni versiyonuna ilişkin merak edilen takvim netleşmeye başladı. Peki yeni Peugeot 408 ne zaman tanıtılacak? İşte konuyla ilgili detaylar...

Yeni Peugeot 408 Ne Zaman Tanıtılacak?

Oto Ekonomi programına konuk olan Peugeot Türkiye marka direktörü Gupse Kaplan yeni Peugeot 408'in satış ve tanıtım takvimine dair önemli detaylar paylaştı. Peugeot'un Türkiye'de en çok satılan modellerinden biri olan 408'in yeni modelinin önümüzdeki dönemde Brüksel'de tanıtılacağını belirtti.

Devamında yapılan açıklamaya göre yeni Peugeot 408 Türkiye'de 2026 yılının ikinci çeyreğinde satışa çıkacak. Böylece yeni 408 için merak edilen satış takvimi de belirlenmiş oldu.

Yeni 408’in teknik ve donanım tarafında ise mevcut neslin genel karakterini koruyarak güncellenmesi bekleniyor. Modelin fastback gövde yapısı, C-SUV ile sedan arasında konumlanan tasarım diliyle devam edecek.

İç mekânda Peugeot’nun i-Cockpit mimarisinin güncel versiyonunun kullanılması, dijital gösterge ve multimedya ekranlarında yazılımsal iyileştirmelerin öne çıkması planlanıyor. Sürüş destek sistemleri tarafında ise adaptif hız sabitleyici, şerit takip asistanı ve gelişmiş çarpışma önleme sistemlerinin daha geniş paketlerde sunulması bekleniyor.

Mevcut 408 modeline geldiğimizdeyse geçtiğimiz günlerde hibrit versiyonu Türkiye'de satışa çıktı. Türkiye'de satışa çıkan yeni modelle ilgili tüm detayları öğrenmek isterseniz buraya tıklayınız. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...