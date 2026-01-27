Çarpışma Önleme Özellikli Araba Geliyor! Kör Noktaları Görüyor

Toyota, 2026 model bZ Woodland'ın fiyatını açıklığa kavuşturdu. Bu araç her ne kadar ilgi çekici özelliklere sahip olsa da en ilginç yönünü fiyat etiketi oluşturuyor. Öyle ki daha küçük bZ modelinden 10.400 dolar, benzer seviyedeki Subaru Trailseeker'dan ise 5.305 dolar daha pahalı bir fiyat ile satışa sunulacak.

Toyota bZ Woodland Özellikleri

Toyota, bZ Woodland'ın henüz tüm teknik özelliklerini paylaşmasa da bu aracın LED aydınlatma ve 18 inç alaşım jantlarla donatılmış bir şekilde geleceği biliniyor. Buna ek olarak altı hoparlörlü bir ses sistemine sahip olacak. 14 inçlik bir ekran ve kablosuz şarj bulunacak.

Yeni arabanın öne çıkan diğer özellikleri arasında ambiyans aydınlatması ve SofTex döşeme ile kaplanmış, ısıtmalı ön koltuklar yer alıyor. Güvenlik tarafında ise bizi Toyota Safety Sense 3.0 sistemi karşılıyor. Bu sistem, yaya algılama özelliğine sahip çarpışma önleme sistemi, radar hız sabitleyici, şerit takip asistanı ve benzerlerini içeriyor.

Bu özelliklerin yanı sıra otomatik uzun far, trafik işareti tespit etme, proaktif sürüş asistanı ve direksiyon yardımlı şerit değiştirme uyarısı da bulunuyor. Toyota'nın yeni aracı, 74.7 kWh kapasiteli batarya ve çift motorlu dört çeker sistemle beraber geliyor. 375 beygir gücü üreten aracın 418 kilometre menzil sunacağı tahmin ediliyor. 0-100 km/sa hıza ne kadar süre içinde ulaştığı ise şimdilik belirsizliğini koruyor.

Toyota bZ Woodland Fiyatı

Toyota bZ Woodland, kullanıcıların karşısına standart ve premium olmak üzere iki farklı seçenek ile çıkacak. Standart modelin başlanıgç fiyatı 45.300 dolar (1 milyon 965 bin 634 TL), premium modelin ise 47.400 (2 milyon 56 bin 757 TL) olacağı belirtildi.