Hem Hafif Hem Hızlı Araba Tanıtıldı! Tozu Dumana Katmaya Geliyor

Donkervoort, yeni pist canavarı P24 RS'i tanıttı. Hafiflik ile gücü bir arada sunan bu araba, yol tutuşu konusunda da sürücülere inanılmaz bir kolaylık sağlıyor. Önceki modellerden farklı bir motorun tercih edildiği araç hız açısından beklentileri karşılamayı başarıyor.

Donkervoort P24 RS Özellikleri

Hollondalı spor otomobil üreticisi Donkervoort, P24 RS'te uzun bir zamandan beri kullanmaya devam ettiği Audi'nin beş silindirli motorunu geçmişte bırakarak Ford motorlarına geri döndü. 3,5 litrelik çift turbo V6 motora sahip olan araba, 400, 500 ve 600 beygir olmak üzere üç farklı seçenek ile beraber geliyor.

Yeni araba, daha sarsıntısız viteş geçişleri elde etmenize imkân tanıyan otomatik devir eşitleme özellikli 5 ileri manuel şanzımana sahip. 0-200 km/sa hıza ise sadece 7,4 saniyede ulaşıyor ve 300 km/sa hızın üzerine çıkabiliyor. 780 kg ağırlığa sahip olan bu modelde motor için Formula 1 standartlarında üç boyutlu yazıcı ile üretilen soğutucu kullanılıyor.

Söz konusu sistem, normal araçlarda 16 kilogram ağırlığında olsa da bu özel üretim sayesinde sadece 1,4 kilogram ağırlığında geliyor. Dodge Viper ile Aston Martin'i anımsatan bir görünüme sahip olan araba, 298 litrelik bir bagaj hacmi sunuyor. Ayrıca çıkarılabilir bir tavan yapısına sahip.

Donkervoort P24 RS Fiyatı

Donkervoort P24 RS için 298.500 euro (15 milyon 380 bin 875 TL) başlangıç fiyat etiketi belirlendi. Bu modelin üretimi yalnızca 150 adet ile sınırlı kalacak. İlk teslimatların Eylül 2026 tarihinde yapılmaya başlanması planlanıyor. Donkervoort, bu modelin pistte şimdiye kadarki en büyük başarılardan birinin altına imza atacağından emin görünüyor. Öyle ki "RS" daha önce 2006'da Nürburgring rekoru kıran modellerde kullanılmıştı.