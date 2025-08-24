Yeni Call of Duty Oyununda Zorluk Seviyesini Seçemeyeceksiniz!

Ünlü savaş oyunu serisi Call of Duty'nin yeni oyunu Black Ops 7 ile ilgili yeni bilgiler gündeme gelmeye devam ediyor. Son olarak oyunun hikaye modu hakkında beklenmedik bir gelişme yaşandı. Oyunun geliştirici ekibi Treyarch, yeni yapımın tek kişilik modunda zorluk seviyesinin seçilemeyeceğini açıkladı. İşte detaylar!

Tek Kişilik Modda Zorluk Seviyesi Olmayacak

Bilmeyenler için bugüne kadar piyasaya sürülen Call of Duty oyunları, hikaye modu için oyunculara "Acemi"den "Gazi"ye kadar çeşitli zorluk seviyeleri seçme imkanı sunardı. Ancak bu durum Call of Duty: Black Ops 7 ile birlikte sona erecek gibi görünüyor.

Treyarch tarafından yapılan açıklamaya göre yakında piyasaya sürülecek oyunun hikaye modu, hem tek başına hem de en fazla dört oyuncuyla oynanabilecek. Bu kapsamda oyunun zorluk seviyesi ise hikaye modunun kaç kişi tarafından oynandığına bağlı olarak değişkenlik gösterecek. Bu nedenle oyunu tek başınıza oynadığınızda zorluk seviyesini kendiniz belirleyemeyeceksiniz.

Geliştirici ekibin yardımcı kreatif yönetmeni Miles Leslie, konu hakkında yaptığı açıklamada zorluk seviyelerini oyuna otomatik olarak entegre ettiklerini ve bu sayede hikaye modunun hem çok oyunculu hem de tek başına oynayan kullanıcılara daha iyi bir deneyim sunacağını ifade ediyor.

Call of Duty: Black Ops 7 Ne Zaman Çıkacak?

Savaş oyunlarını sevenlerin merakla beklediği Black Ops 7, oyunu dijital olarak ön sipariş olarak satın alanlar Xbox Game Pass Ultimate aboneleri için erken erişime açılacak. 5 Ekim 2025 tarihinde ise tüm oyuncular için açık beta sürümü başlayacak. Call of Duty: Black Ops 7, 8 Ekim'de sona erecek açık beta sürümünün ardından 14 Ekim'de Xbox, PlayStation ve PC platformları için resmi çıkışını gerçekleştirecek.

Call of Duty: Black Ops 7 Fragmanı

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Black Ops 7, kullanıcıların seçebileceği zorluk seviyelerine sahip olmalı mı? Yorumlarda buluşalım.