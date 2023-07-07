Call of Duty: Mobile'ın 6. Sezonu Tanıtıldı: İşte Yeni İçerikler!

5 Temmuz'da Call of Duty Mobile'ın merakla beklenen 6. Sezonu "Templar'ın Yemini" başladı. Bu sezon, oyuncuları Templar Edouard Couteau'nun ilgi çekici dünyasına girmeye ve efsanevi kökenlerini ortaya çıkarmaya davet ediyor.

Call of Duty: Mobile'da bulunan ikinci Efsanevi Operatör olan Templar - Couteau's Oath'ın tanıtımı bu sezonun en önemli konularından biri. Oyuncular bu zorlu karakter ve diğer operatörlerle takım kurarak New Vision'ın şehir manzarasında geçen yeni Arena modunda heyecan verici çok oyunculu savaşlara katılabilirler.

6. Sezon, oyunculara ödüllerin kilidini açmaları ve operatörlerini geliştirmeleri için sayısız fırsat sunuyor. Oyuncular mücadeleleri tamamlayarak ve 50 seviyeli savaş biletinde ilerleyerek Buldozer - Primal Menace ve Wraith - Berserker operatörleri de dâhil olmak üzere özel içerikler elde edebilirler. Sezon ayrıca GRAU 5.56 saldırı tüfeği, Hayatta Kalma Eğitimi Avantajı, silah şablonları, profil kartları, tılsımlar ve Call of Duty® Puanları gibi yeni özellikler de sunuyor.

Call of Duty: Mobile 6. Sezon İçerikleri

Yeni Kara Savaşı Haritası – Armada – Oyundaki üçüncü Kara Savaşı haritası olan Armada, ilk olarak Call of Duty®: Black Ops® Cold War'da oyuncuların beğenisine sunuldu. Su kaplı Armada, oynanışa Helikopterler ve Hava Motoru dahil olmak üzere bir Gambot ekliyor.

Oyundaki üçüncü Kara Savaşı haritası olan Armada, ilk olarak Call of Duty®: Black Ops® Cold War'da oyuncuların beğenisine sunuldu. Su kaplı Armada, oynanışa Helikopterler ve Hava Motoru dahil olmak üzere bir Gambot ekliyor. Yeni Çok Oyunculu Modu – Arena – Dört oyuncudan oluşan üç takım, raunt tabanlı Takım Ölüm Maçı formatında mücadele edebilecekler. Yeni mod, hibrit bir Battle Royale modu olacak ve her yeni bir BR halkası, her turda aksiyonu daha da yakınlaştıracak. Oyuncular New Vision Şehri veya Ekoloji Laboratuvarı bölgelerinde mücadele edebilecekler.

Dört oyuncudan oluşan üç takım, raunt tabanlı Takım Ölüm Maçı formatında mücadele edebilecekler. Yeni mod, hibrit bir Battle Royale modu olacak ve her yeni bir BR halkası, her turda aksiyonu daha da yakınlaştıracak. Oyuncular New Vision Şehri veya Ekoloji Laboratuvarı bölgelerinde mücadele edebilecekler. Yeni Silah ve Eklenti – İlk olarak Call of Duty®: Modern Warfare®'de yer alan GRAU 5.56, hassas mühendislikle oluşturulmuş hafif ve manevra kabiliyetine sahip bir saldırı tüfeğidir. Sezonluk görevleri tamamlayan oyuncular ayrıca Hades LMG için yeni bir imza eklentisi olan Kalp Bulucu kazanabilirler.

Güncelleme sadece yeni içerikler getirmekle kalmıyor, aynı zamanda çeşitli iyileştirmeler ve geliştirmeler de içeriyor. Oyuncular bu sezonu gerçekten sürükleyici bir deneyim haline getiren sezonluk görevler, çekilişler, temalı etkinlikler ve daha fazlasını bekleyebilirler.

Call of Duty: Mobile 6. Sezon Tanıtımı