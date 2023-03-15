1.099 TL Değerindeki Call of Duty: Modern Warfare 2 Ücretsiz Oluyor!
Call of Duty: Modern Warfare 2 özellikle fiyatıyla da ülkemizde uzun süre adından söz ettirmişti. Popüler oyunu ücretsiz oynamak artık mümkün. İşte detaylar!
Activision, Call of Duty: Modern Warfare 2 için ücretsiz çok oyunculu dönem duyurdu ve bu dönem Season 2 Reloaded güncellemesi geldikten hemen sonra başlıyor, bu da oyunu denememiş olan oyuncuların denemesi için harika bir zaman.
Call of Duty: Modern Warfare 2, 4 Gün Boyunca Ücretsiz
Ücretsiz erişim dönemi 16 Mart'ta başlıyor (Season 2 Reloaded 15 Mart'ta yayınlandıktan bir gün sonra) ve oyuncuların yeni Himmelatt Expo da dâhil olmak üzere altı çok oyunculu haritayı, birkaç oyun modunu ve oyunun ilk co-op raid'ini denemelerine olanak tanıyor. Ücretsiz erişim dönemi 20 Mart'ta sona erecek.
Ücretsiz dönemdeki mevcut modlar arasında Team Deathmatch, Hardpoint, Kill Confirmed, Domination, Infected, Gun Game, One in the Chamber ve All or Nothing yer alıyor. Oyuncular ayrıca Santa Sena haritasında büyük ölçekli Kara Savaşı ve İstila modlarını deneyebilirler.
Call of Duty: Modern Warfare 2 Ücretsiz Erişim İçeriği
- Temel (6v6) Haritalar: Farm 18, Mercado Las Almas, Shipment, Dome, Himmelmatt Expo
- Temel Modlar: Team Deathmatch, Hardpoint, Kill Confirmed, Domination, Infected, Gun Game, One in the Chamber, All or Nothing
- Savaş Haritaları: Santa Seña
- Savaş Haritası Modları: Kara Savaşı, İstila
- Special Ops: Atomgrad -- Special Ops Raid Bölüm 01 (Sadece Standart zorluk derecesi)
Geçmişten Günümüze Call of Duty Serisi Oyunları
Oyun dünyasının en köklü ve ikonik serilerinden birisi olan Call of Duty serisi, pek çok oyuncunun hatıralarında iz bırakmış bir oyundur.
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