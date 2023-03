1.099 TL Değerindeki Call of Duty: Modern Warfare 2 Ücretsiz Oluyor!

Activision, Call of Duty: Modern Warfare 2 için ücretsiz çok oyunculu dönem duyurdu ve bu dönem Season 2 Reloaded güncellemesi geldikten hemen sonra başlıyor, bu da oyunu denememiş olan oyuncuların denemesi için harika bir zaman.

Call of Duty: Modern Warfare 2, 4 Gün Boyunca Ücretsiz

Ücretsiz erişim dönemi 16 Mart'ta başlıyor (Season 2 Reloaded 15 Mart'ta yayınlandıktan bir gün sonra) ve oyuncuların yeni Himmelatt Expo da dâhil olmak üzere altı çok oyunculu haritayı, birkaç oyun modunu ve oyunun ilk co-op raid'ini denemelerine olanak tanıyor. Ücretsiz erişim dönemi 20 Mart'ta sona erecek.

Ücretsiz dönemdeki mevcut modlar arasında Team Deathmatch, Hardpoint, Kill Confirmed, Domination, Infected, Gun Game, One in the Chamber ve All or Nothing yer alıyor. Oyuncular ayrıca Santa Sena haritasında büyük ölçekli Kara Savaşı ve İstila modlarını deneyebilirler.

Call of Duty: Modern Warfare 2 Ücretsiz Erişim İçeriği