Call of Duty Serisinde Sürpriz Değişiklik: Benzersiz Deneyim Sunulmak İsteniyor

Her sene yeni bir Call of Duty oyununun çıkmasıyla, seriyi özleyemeden bir sonraki macera başlıyor. Senelerdir devam eden bu geleneğin, gelecekte de korunacağına şüphe yok. Bununla birlikte geçtiğimiz senelerde Modern Warfare 2 ile 3 ve Black Ops 6 ile 7 peş peşe çıkmıştı. Bu her ne kadar konu takibi açısından iyi bir tercih gibi görünse de oyuncular tarafından pek de hoş karşılanmamıştı. Activision ise mesajı almış olacak ki strateji değişikliği gündeme geldi.

Activision, Call of Duty Serisiyle İlgili Karar Değişikliğine Gitti

Yayıncı tarafından yapılan Call of Duty sayfasından yapılan yeni açıklamaya bakılırsa, senelik Call of Duty oyunu düzeninden vaz geçilmiş değil. Ancak Black Ops ve Modern Warfare gibi alt serilerin artık peş peşe yayınlanmayacakları söyleniyor. Diğer bir deyişle, önümüzdeki sene çıkacak olan Call of Duty oyunu Black Ops 8 (veya nihai adı her ne ise) olmayacak. Benzer durum diğer alt seri için de geçerli.

Alınan bu kararın temelinde, bilhassa Black Ops 7 olmak üzere, son senelerde çıkan oyunların kimi oyuncular açısından hayal kırıklığı yaşatması var. Yapılan geri bildirimler ile beklentilerin net olarak anlaşıldığı, gelecekte bu beklentilerin mümkün olabildiğince aşılacağı belirtiliyor. Oyunculara daha farklı, güçlü ve özenli deneyimlerin sunulacağı söyleniyor.

Yukarıda da bahsettiğimiz gibi senelik Call of Duty düzenine devam edilecek iken, her oyunun kendisine özgü deneyim ile seriye değer katacağı söyleniyor. Ne var ki merak edilen detayların zamanı geldiğinde paylaşılacağı ifade ediliyor. Bunun için de çok fazla beklememiz gerekmeyecek. Malumunuz önümüzde bir yıldan az bir zaman kaldığı için, Yaz mevsimine doğru ilk ipuçlarını almaya başlayacağımızı tahmin ediyoruz. Bakalım sıradaki oyunu geliştirecek olan ekip, seriye ne gibi yenilikler katmayı planlıyor? Gelişmeleri takipte olacağız.

Peki sizin bu konu hakkındaki görüşleriniz neler? Son çıkan Call of Duty oyununu oynadıysanız, sizi memnun edebildi mi? Serinin geleceğinden neler bekliyorsunuz? Düşüncelerinizi bizimle yorum kısmında paylaşmayı ihmal etmeyin.